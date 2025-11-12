O femeie care „vorbea” cu o statuie a Fecioarei Maria care „plânge cu sânge” a ajuns în fața justiției. Câți bani primea

Un mistic autoproclamat, care a atras sute de pelerini într-un orășel de lângă Roma susținând că o statuie a Fecioarei Maria plângea lacrimi de sânge, a fost trimis în judecată pentru presupusă fraudă.

Gisella Cardia, care a afirmat, de asemenea, că statuia îi „vorbea”, va fi judecată împreună cu soțul ei, Gianni Cardia, în aprilie anul viitor.

Cei doi sunt acuzați că au pus în scenă apariții false ale Fecioarei Maria și au făcut predicții mincinoase despre catastrofe, pentru a atrage donații de la credincioșii catolici, scrie The Guardian.

A strâns donații de peste 360.000 de euro

Gisella Cardia aduna în fiecare lună sute de persoane în Trevignano Romano, un oraș de pe malul unui lac de lângă Roma, pentru a se ruga în fața statuii, care fusese așezată într-un mic altar improvizat pe un deal.

De-a lungul mai multor ani, presupusa înșelătorie a generat donații de 365.000 de euro de la pelerini, care credeau că banii lor vor fi folosiți pentru a înființa un centru pentru copiii bolnavi.

Gisella Cardia este acuzată și că a făcut predicții false, printre care afirmația că statuia o avertizase că diavolul plănuia dezastre — de exemplu, un cutremur care ar distruge Roma și preluarea controlului Bisericii Catolice de către comuniști.

O anchetă deschisă în 2023

Procurorii din orașul-port Civitavecchia au deschis o anchetă în 2023, după ce un detectiv particular a susținut că sângele de pe statuie provenea de la un porc.

Ulterior, Biserica Catolică a declarat-o pe Cardia drept o escroacă, iar Vaticanul a înăsprit regulile privind fenomenele supranaturale, ca parte a unei acțiuni de combatere a escrocheriilor și înșelătoriilor religioase.

Avocata femeii, Solange Marchingoli, a declarat agenției de presă Ansa că clienta ei a primit vestea procesului „cu seninătate”. „Oricât de paradoxal ar părea, ea simte de fapt o ușurare, considerând acest lucru o ocazie de a dezvălui adevărul evenimentelor cu transparență și de a pune definitiv capăt oricărei forme de speculație, neînțelegere și controversă”, a spus aceasta.

Cardia, care are o condamnare anterioară pentru fraudă, a cumpărat statuia în 2016 de la un loc de pelerinaj catolic din Međugorje, Bosnia și Herțegovina.

Știrea despre proces a venit în același timp cu declarația biroului doctrinar al Vaticanului, care a stabilit că presupusele apariții ale lui Iisus în orășelul francez Dozulé din anii 1970 nu au fost de origine supranaturală.

