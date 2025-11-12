O femeie care „vorbea” cu o statuie a Fecioarei Maria care „plânge cu sânge” a ajuns în fața justiției. Câți bani primea

Stiri externe
12-11-2025 | 22:09
Gisella Cardia si fecioara maria sange
Getty

Un mistic autoproclamat, care a atras sute de pelerini într-un orășel de lângă Roma susținând că o statuie a Fecioarei Maria plângea lacrimi de sânge, a fost trimis în judecată pentru presupusă fraudă.

autor
Lorena Mihăilă

Gisella Cardia, care a afirmat, de asemenea, că statuia îi „vorbea”, va fi judecată împreună cu soțul ei, Gianni Cardia, în aprilie anul viitor.

Cei doi sunt acuzați că au pus în scenă apariții false ale Fecioarei Maria și au făcut predicții mincinoase despre catastrofe, pentru a atrage donații de la credincioșii catolici, scrie The Guardian.

A strâns donații de peste 360.000 de euro

Gisella Cardia aduna în fiecare lună sute de persoane în Trevignano Romano, un oraș de pe malul unui lac de lângă Roma, pentru a se ruga în fața statuii, care fusese așezată într-un mic altar improvizat pe un deal.

De-a lungul mai multor ani, presupusa înșelătorie a generat donații de 365.000 de euro de la pelerini, care credeau că banii lor vor fi folosiți pentru a înființa un centru pentru copiii bolnavi.

Citește și
roman novak milionar
De ce au fost uciși milionarul rus în cripto și soția. Răpitorii i-au torturat pentru „sinceritate”, apoi i-au tranșat

Gisella Cardia este acuzată și că a făcut predicții false, printre care afirmația că statuia o avertizase că diavolul plănuia dezastre — de exemplu, un cutremur care ar distruge Roma și preluarea controlului Bisericii Catolice de către comuniști.

O anchetă deschisă în 2023

Procurorii din orașul-port Civitavecchia au deschis o anchetă în 2023, după ce un detectiv particular a susținut că sângele de pe statuie provenea de la un porc.

Ulterior, Biserica Catolică a declarat-o pe Cardia drept o escroacă, iar Vaticanul a înăsprit regulile privind fenomenele supranaturale, ca parte a unei acțiuni de combatere a escrocheriilor și înșelătoriilor religioase.

Avocata femeii, Solange Marchingoli, a declarat agenției de presă Ansa că clienta ei a primit vestea procesului „cu seninătate”. „Oricât de paradoxal ar părea, ea simte de fapt o ușurare, considerând acest lucru o ocazie de a dezvălui adevărul evenimentelor cu transparență și de a pune definitiv capăt oricărei forme de speculație, neînțelegere și controversă”, a spus aceasta.

Cardia, care are o condamnare anterioară pentru fraudă, a cumpărat statuia în 2016 de la un loc de pelerinaj catolic din Međugorje, Bosnia și Herțegovina.

Știrea despre proces a venit în același timp cu declarația biroului doctrinar al Vaticanului, care a stabilit că presupusele apariții ale lui Iisus în orășelul francez Dozulé din anii 1970 nu au fost de origine supranaturală. 

Procurorii din Milano anchetează „lunetiștii de weekend” din timpul războiului civil din Bosnia. „Oameni care plăteau”

Sursa: The Guardian

Etichete: italia, frauda, fecioara maria,

Dată publicare: 12-11-2025 22:09

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”
Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”
Citește și...
De ce au fost uciși milionarul rus în cripto și soția. Răpitorii i-au torturat pentru „sinceritate”, apoi i-au tranșat
Stiri externe
De ce au fost uciși milionarul rus în cripto și soția. Răpitorii i-au torturat pentru „sinceritate”, apoi i-au tranșat

Milonarul în criptomonede Roman Novak și soția au fost torturați de răpitori până ce le-au dat parolele portofelelor electronice, care au ajuns apoi la organizatorul operațiunii de extorcare, cred autoritățile ruse, care au dat noi detalii din caz.

Parlamentul francez a suspendat reforma pensiilor lui Macron. Măsura rămâne valabilă până după 2027
Stiri externe
Parlamentul francez a suspendat reforma pensiilor lui Macron. Măsura rămâne valabilă până după 2027

Adunarea Naţională a Franţei a votat miercuri suspendarea până după alegerile prezidenţiale din 2027 a controversatei legi din 2023 ce ridica vârsta de pensionare de la 62 la 64 de ani pentru majoritatea angajaţilor, relatează Politico.

Akon a fost arestat în SUA pentru câteva ore. Care a fost motivul
Stiri externe
Akon a fost arestat în SUA pentru câteva ore. Care a fost motivul

Cântărețul și producătorul Akon a fost închis temporar în Georgia, SUA, după ce a fost arestat din cauza unui mandat de arestare neexecutat, conform autorităților locale.

Recomandări
Primele detalii din ședința de la Cotroceni despre tăierea pensiilor magistraților: Trei ore de discuții fără niciun rezultat
Stiri Politice
Primele detalii din ședința de la Cotroceni despre tăierea pensiilor magistraților: Trei ore de discuții fără niciun rezultat

După mai mult de trei ore de discuții, ședința de la Palatul Cotroceni s-a încheiat. La întâlnire au participat președintele Nicușor Dan, liderii Coaliției și reprezentanții magistraților.

30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat începutul unei Românii care și-a luat destinul european în propriile mâini
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat începutul unei Românii care și-a luat destinul european în propriile mâini

Campania retrospectivă „30 de ani în 30 de știri” ajunge astăzi în anul care a pus temelia viitorului României: 2007. Intrăm oficial în Europa, iar visul de mai bine prinde contur.

Ce prevede Strategia de Apărare a României. Punctele cheie prezentate de președintele Nicușor Dan | DOCUMENT
Stiri actuale
Ce prevede Strategia de Apărare a României. Punctele cheie prezentate de președintele Nicușor Dan | DOCUMENT

Acțiunile ostile ale Rusiei sunt principala amenințare la adresa securității naționale, conform noii strategii de apărare a țării, prezentată miercuri de președintele Nicușor Dan.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
12 Noiembrie 2025

01:30:06

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 12 Noiembrie 2025

47:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Noiembrie 2025

01:45:03

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28