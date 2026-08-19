Femeia, în vârstă de 54 de ani, s-a prăbușit pe 26 iulie în parcarea unui supermarket New World din Orewa, Auckland, Noua Zeelandă, potrivit Daily Mail.

Tatăl ei, Keith Wilkinson, a declarat că angajații supermarketului s-au grăbit să o ajute și au montat paravane pentru a-i oferi intimitate, în timp ce o femeie necunoscută a preluat controlul situației și a început să-i facă compresii toracice după ce nu i-a putut găsi pulsul.

„Femeia a dispărut pur și simplu după ce fiica mea și-a recăpătat pulsul și ambulanța St John a ajuns la fața locului, înainte ca cineva să-i poată mulțumi”, a declarat Wilkinson pentru Stuff, descriind acțiunile acesteia drept „cu adevărat remarcabile”.

Paramedicii au spus ulterior familiei că inima femeii se oprise și că, „pentru scurt timp, era, din punct de vedere tehnic, moartă”, potrivit lui Wilkinson.

Femeia a fost transportată cu ambulanța la North Shore Hospital, iar mașina ei a rămas în parcarea supermarketului.

A primit amendă la câteva zile după ce a fost resuscitată

Clienții au voie să parcheze acolo timp de 90 de minute, însă mașina femeii a rămas aproximativ cinci ore și jumătate în parcare, în timp ce aceasta primea îngrijiri medicale de urgență.

La câteva zile după ce a supraviețuit urgenței medicale, femeia a primit o amendă de 80 de dolari neozeelandezi din partea companiei care administrează parcarea, Smart Compliance Management.

Familia a explicat ce se întâmplase și a contestat amenda, însă compania a refuzat inițial să o anuleze și a redus suma la o taxă administrativă de 30 de dolari neozeelandezi.

„Clienții au dreptul la 90 de minute de parcare. Vehiculul dumneavoastră a fost parcat timp de 341 de minute. După ce am analizat în detaliu contestația dumneavoastră, am decis să menținem notificarea de încălcare, deoarece considerăm că aceasta a fost emisă corect, în conformitate cu termenii și condițiile afișate în zona respectivă. Având în vedere circumstanțele care au dus la emiterea acestei notificări, putem reduce suma la o taxă administrativă de 30 de dolari neozeelandezi”, se arată într-un e-mail al companiei.

Tatăl fetei a declarat că familia a considerat solicitarea „jignitoare”, după ani în care au fost clienți fideli ai supermarketului. Fiica sa a plătit totuși cei 30 de dolari neozeelandezi, deoarece disputa îi provoca stres.

Supermarketul a intervenit, iar compania și-a cerut scuze

Angajații New World Orewa au intervenit ulterior și i-au restituit banii în cont, o soluție pe care tatăl fetei a descris-o drept „corectă”.

Steve McClean, proprietarul și operatorul New World Orewa, a declarat că supermarketul a contactat compania de parcări imediat ce angajații au aflat ce s-a întâmplat și a cerut retragerea notificării și rambursarea taxei.

Compania și-a cerut ulterior scuze, recunoscând că modul în care a gestionat inițial cazul nu a ținut cont în mod corespunzător de circumstanțele excepționale.

Un purtător de cuvânt a declarat că firma își cere scuze pentru „stresul suplimentar provocat acestei persoane în urma urgenței medicale” și a recunoscut că răspunsul inițial nu a „luat în considerare în mod corespunzător circumstanțele cazului”.