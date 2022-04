Costurile ajung însă, la 50 mii de euro, bani pe care familia îi poate strânge doar cu ajutorul semenilor.

Pentru Eliza, primele simptome ale bolii au apărut în 2015. După nenumărate investigații și drumuri la cabinetele medicale a venit și diagnosticul crunt: scleroză multiplă. De atunci, viața ei s-a schimbat radical. Înainte era foarte activă. Iubea ieșirile în natură și se implica în multe activități, dar acum este nevoită să își petreacă mare parte din timp acasă. Obosește repede și deseori nu poate menține un control total asupra corpului.

Eliza Ciuciui: „Am făcut nouă RMN-uri în cei șapte ani de zile și e destul de grav pentru că tot evoluează boala. Nu există pentru boala asta un tratament de vindecare, dar măcar stopează evoluția. Eu n-am văzut o stopare a evoluției având în vedere că de la trei leziuni au devenit multiple.”

Eliza nu s-a lăsat doborâtă de boală. Are o familie frumoasă și un băiețel de doi ani, pe David, pentru care trebuie să lupte. Totodată, încearcă să își mențină un loc de muncă.

Eliza Ciuciui: „E foarte rău. Ca să înțelegi, la mâna acceasta nu pot să îmi prind părul în coadă. Îmi tremură mâna sau pentru niște cartofi pentru două persoane, o jumătate de oră am curățat cartofi pe care îi curățam în cinci minute.”

Tratamentul care i-ar oferi șansa de a-și vedea copilul crescând, ar fi la o clinică din Moscova, însă testele și tratamentul costă 50 mii euro.

Deși situația actuală este dificilă din cauza războiului, familia speră să găsească, totuși, o soluție până în septembrie, când Eliza a primit programarea medicală.

Adrian Ciuciui, soțul Elizei: „După ce am aflat de acest tratament care are o rată de succes de 95% ne-am bucurat. Văd cum a prins viață și are curaj și avem o speranță pentru o viață mai bună. Aș spune că e un nor care de apasă.”

Pentru a strânge banii care să acopere transplantul de celule stem și chimioterapia, orice ajutor este binevenit.

Puteți dona în următoarele conturi:

RON: RO13INGB0000999912323945

Titular de cont: Ciuciui Georgiana Eliza(fosta Gota)

EURO:RO36INGB0000999912323919

Titular de cont: Ciuciui Georgiana Eliza(fosta Gota)