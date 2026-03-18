O femeie a ajuns la spital după ce a fost speriată de un robot umanoid în timp ce se plimba pe o stradă din China. VIDEO

O femeie a fost spitalizată pentru scurt timp la Macao, în sud-estul Chinei, după ce a fost speriată de un robot umanoid în timp ce se plimba, a declarat poliţia pentru AFP miercuri.

Mihaela Ivăncică

Femeia "a tresărit când a observat brusc un robot în spatele său în timp ce îşi folosea telefonul mobil", potrivit poliţiei. Incidentul a avut loc la începutul lunii martie.

O înregistrare video distribuită pe scară largă pe reţelele sociale arată o femeie furioasă pe un robot, care îşi ridică braţele metalice în faţa ei.

"N-ai treabă, de ce mă deranjezi? Ai înnebunit?", strigă femeia în cantoneză către robot.

Ea nu a fost rănită şi nu a avut contact fizic cu robotul, însă a fost transportată la spital, a declarat poliţia într-un comunicat. "De atunci ea a părăsit spitalul şi nu a depus nicio plângere", se precizează în text.

Robotul umanoid, similar modelului produs de start-upul chinez Unitree, era controlat de la distanţă de un bărbat din Macao în vârstă de 50 de ani. Acesta a explicat că efectua un test şi intenţiona să utilizeze robotul pentru a-şi promova compania.

Înregistrările video distribuite pe reţelele sociale îl arată pe robot escortat de poliţişti. Însă, poliţia a precizat că nu a confiscat dispozitivul.

În cursa pentru inovaţie din China, Beijingul încurajează companiile din ţară să dezvolte roboţi umanoizi.

Aceşti roboţi, din ce în ce mai sofisticaţi, sunt acum capabili să execute dansuri coregrafiate sau să participe la curse. Cu toate acestea, maşinile complet autonome rămân rare; majoritatea celor mai impresionante demonstraţii sunt încă pre-programate sau controlate de la distanţă. 

GALERIE FOTO A scăpat două mingi în poartă, în finală de Champions League, dar nu și pe Diletta Leotta: italianca va naște al doilea copil
Cât costă robotul chinezesc umanoid care va ajunge în curând pe piețele europene. E capabil chiar de interacțiuni sociale
Cât costă robotul chinezesc umanoid care va ajunge în curând pe piețele europene. E capabil chiar de interacțiuni sociale

Inteligența artificială continuă să uimească publicul. Câțiva roboți umanoizi, care folosesc această tehnologie, și-au demonstrat abilitățile fascinante.

Primul robot controlat vocal din România a fost creat la Timișoara. Poate executa sarcini doar prin comenzi rostite
Primul robot controlat vocal din România a fost creat la Timișoara. Poate executa sarcini doar prin comenzi rostite

Universitățile din România lucrează la tehnologii care pot simplifica munca oamenilor. O echipă de cercetători din Timișoara a realizat primul robot de la noi care poate fi dirijat prin comenzi vocale.

Roboții umanoizi au luat cu asalt târgul CES din Las Vegas. Tehnologia promite ajutor acasă și la muncă
Roboții umanoizi au luat cu asalt târgul CES din Las Vegas. Tehnologia promite ajutor acasă și la muncă

Roboții sunt vedetele târgului de tehnologie din Las Vegas. Sunt zeci de companii din întreaga lume care se laudă cu umanoizi gata să ne ajute la treabă prin casă ori să suplinească lipsa forței de muncă.

Tensiuni tot mai mari în dezbaterile din Parlament pe amendamentele la legea bugetului. „Să nu minți, așa zice porunca!"
Tensiuni tot mai mari în dezbaterile din Parlament pe amendamentele la legea bugetului. „Să nu minți, așa zice porunca!”

Continuă dezbaterile din Parlament pe legea bugetului. Miniștrii Guvernului Bolojan au venit să-și prezinte bugetele, iar tensiunile sunt tot mai mari. 

Însărcinatul cu afaceri al Iranului, pentru Știrile PROTV: România riscă „răspundere internațională". Relațiile rămân strânse
Însărcinatul cu afaceri al Iranului, pentru Știrile PROTV: România riscă „răspundere internațională”. Relațiile rămân strânse

Însărcinatul cu afaceri al Iranului la Ambasada Republicii Islamice la București, Javad Karimi, a transmis într-un interviu pentru ȘtirilePROTV că România riscă „răspundere internațională” pentru că a permis utilizarea bazelor militare de către SUA. 

Garda de Mediu cere intervenţii urgente. Praful de pe şosele și trotuare amplifică poluarea în București
Garda de Mediu cere intervenţii urgente. Praful de pe şosele și trotuare amplifică poluarea în București

Pe lângă traficul de zi cu zi, după episoadele de ninsori puternice din această iarnă, sarea şi nisipul folosite pe şosele şi trotuare au ajuns acum sub forma unor particule foarte fine, în aer.

