Nu uitați că în meniul de Paște să includeți stufatul, acea tocană pe bază de ceapă și usturoi verde. E momentul din an în care trebuie să consumăm aceste verdețuri din belșug, pe post de alimente, nu de condimente.

Dacă digestia ne permite și cei din jur nu protestează, n-ar fi rău să mâncăm mai des și ceapă și usturoi. Conțin compușii cu sulf care se activează în ficat și îl detoxifică. La nivelul sistemului cardiovascular fluidizează sângele, scad tensiunea arterială, nivelul de colesterol și, implicit, riscul de boli cardiovasculare.

Usturoiul este considerat un antibiotic natural, alicina din structura lui blochează bacteriile și ciupercile nocive și echilibrează flora intestinală și bucală. Compușii activi din usturoi se eliberează și sunt folosiți doar atunci când cățelul de usturoi este zdrobit, deci nu avem niciun beneficiu dacă îl înghițim întreg. De reținut că usturoiul determină eliberarea de oxid nitric, aceeași moleculă miraculoasă prezentă în pastilele care cresc potența masculină.

Și pentru doamne avem o veste bună: quercitina din ceapă și vinil-ditina din usturoi inhibă transformarea pre-adipocitelor în adipocite și blochează formarea de rezerve de grăsime în organism. Deci consumul de ceapă și usturoi sunt un ajutor pentru slăbit, prin limitarea depozitelor adipoase.

Consumul de ceapă și usturoi balonează, dar nu e nimic grav în asta. Este vorba de niște glucide complexe numite fructozani, care fermentează. Sunt un substrat hrănitor pentru bacteriile benefice din colon, au efect prebiotic și de creștere a imunității. Cât despre halenă, aveți 2 variante: fie mestecați câteva crenguțe de pătrunjel care neutralizează mirosul, fie convingeți toată familia să aibă același meniu delicios și sănătos, bogat în ceapă și usturoi.

Carnea de miel are un statut aparte și e diferită de carnea de oaie, provine de la animale tinere hrănite în special cu lapte și este o carne fragedă, cu gust delicat, ideală de gătit la cuptor, la grătar sau cu sos. Deși carnea de miel este o carne grasă, nu are efecte negative pentru sănătate, ba din contră! Un sfert din acizii grași saturați din carnea de miel sunt reprezentați de acidul stearic care determină creșterea nivelului de HDL colesterol, adică fracția bună de colesterol. Avem și acizi grași mono nesaturați, care scad nivelul total de colesterol din sânge.

Nu vă place carnea de miel? Atunci se poate face stufat cu carne de pui sau de porc. Aveți arsuri de la ceapă și usturoi? În varianta fiartă, adică în stufat, sunt tolerate mai ușor, iar conținutul mare de fibre accelerează digestia. Gătiți cu sos de roșii din belșug, crește absorbția fierului din carne și din verdețuri, dacă mai era nevoie de argumente nutriționale. Poftă mare!