O fată din Iran ar fi fost bătută de poliție din cauza hijabului și e în comă, la un an de la moartea Mahsei Amini. VIDEO

Fata a intrat în comă după ce ar fi fost bătută de agenţi ai poliţiei moravurilor, în metroul din Teheran, pentru că a încălcat legea referitoare la purtarea obligatorie a hijabului, văl cu care femeile din Iran trebuie să-şi acopere capul.

Cazul Armitei Geravand este extrem de sensibil, existând temeri că adolescenta de 16 ani ar putea avea aceeaşi soartă ca Mahsa Amini, femeia de 22 de ani a cărei moarte, după ce a intrat în comă, anul trecut, când se afla în custodia poliţiei moravurilor, a declanşat luni de proteste la nivel naţional.

Autorităţile au negat afirmaţiile grupurilor de apărare a drepturilor că Armita Geravand a intrat în comă duminică după o confruntare cu agenţii care aplicau codul vestimentar islamic, dar grupul de apărare a drepturilor iranienilor kurzi Hengaw a postat fotografia ei inconştientă la un spital din Teheran, unde a fost dusă după incident.

Imaginea arată o fată cu părul scurt, întinsă pe spate într-un pat, cu capul bandajat şi legată la ceea ce pare a fi un tub de respiraţie.

#Breaking A photograph of #ArmitaGarawand in the special care department of the hospital reveals that her state of consciousness remains unchanged. The area of Fajr Hospital, especially the special care department, is under tight security control. #WomanLifeFreedom pic.twitter.com/MeVQcPhZmV

„Urmărim îndeaproape cazul ei. Ea se află în comă la Unitatea de Terapie Intensivă a spitalului şi starea ei este critică... rudele ei au spus că există o prezenţă masivă de oameni în civil la spital", a declarat unul dintre activiştii din Iran.

Cel de-al doilea activist a declarat că forţele de securitate le-au interzis părinţilor lui Geravand să posteze fotografia acesteia pe reţelele de socializare sau să vorbească cu grupurile pentru drepturile omului.

Activiştii au vorbit sub protecția anonimatului din cauza sensibilităţii subiectului.

O jurnalistă iraniană a fost arestată pentru scurt timp luni când a mers la spital pentru a se interesa de situaţia lui Geravand, a relatat presa iraniană.

Ministerul de Interne al Iranului nu a răspuns încă la o solicitare de comentarii cu privire la incident, transmisă de Reuters.

Înregistrările camerelor de luat vederi, împărtăşite de IRNA, o arată pe Geravand fără hijabul obligatoriu, însoţită de două prietene, mergând spre tren pe platforma metroului.

La intrarea în vagon, una dintre fete este văzută cum se dă imediat înapoi şi se apleacă spre pământ, înainte ca o altă fată să fie scoasă inconştientă din vagon de către pasageri şi întinsă pe peron.

Reuters menţionează că nu a putut verifica imediat autenticitatea filmării.

Şeful companiei de exploatare a metroului din Teheran, Masoud Dorosti, a declarat pentru IRNA că imaginile de pe camerele de supraveghere nu arată niciun fel de conflict verbal sau fizic cu pasageri sau angajaţi ai companiei.

„Instituţiile de securitate iraniene au declarat că starea ei a fost cauzată de tensiunea scăzută - un scenariu des repetat de astfel de instituţii", a declarat grupul pentru drepturile omului Dadban, cu sediul în Iran.

Într-un videoclip postat pe site-ul agenţiei de ştiri de stat IRNA, părinţii ei au declarat că fiica lor a suferit o scădere a tensiunii arteriale, şi-a pierdut echilibrul şi s-a lovit la cap în interiorul vagonului de metrou.

„Cred că fiicei mele i-a scăzut tensiunea arterială, nu sunt prea sigură, cred că au spus că i-a scăzut tensiunea", a declarat mama ei. Ea a adăugat însă că nu are rost să creeze controverse.

The interview given by the parents of #ArmitaGeravand about the condition of their daughter was conducted under the pressure and in the presence of multiple high-ranking security officers in Fajr Hospital, HengawO reports.

Armita is a 16 y/o student, was brutally beaten by the… pic.twitter.com/vImSF21anl