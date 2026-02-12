Matt Kolivas, un meseriaș din Melbourne, spune că este una dintre cele mai grave situații pe care le-a întâlnit în cei zece ani de carieră, scrie Yahoo News.

Familia din Malvern East abia se întorsese dintr-o vacanță de trei săptămâni când a descoperit dezastrul: podeaua din lemn se desprinsese din fundație. Matt a fost chemat vineri seara și, deși știa că este vorba despre o scurgere, amploarea distrugerilor l-a luat prin surprindere.

„Nu mă așteptam la așa ceva”, a declarat el pentru Yahoo News Australia. „Mă gândeam la puțină apă pe jos, ceva obișnuit în astfel de cazuri. Mi-au spus că apa era peste tot, dar când am ajuns și am văzut cum era umflat parchetul, era clar că problema dura de mult timp.”

Imaginile surprinse în locuință arată podeaua ridicată și deformată în toate camerele. Livingul, dormitoarele și covoarele au fost complet îmbibate cu apă, iar într-una dintre camere o ușă nu mai poate fi deschisă din cauza deformărilor.

Reparații de peste 100.000 de dolari

Instalatorul estimează că valoarea totală a pagubelor depășește 100.000 de dolari.

„Am mai văzut covoare ude și plinte umflate, dar niciodată în halul acesta, încât să pot sta în mijlocul casei ca într-un parc de distracții”, a spus el.

Vinovatul? Un furtun flexibil spart, care leagă alimentarea cu apă de chiuveta din baie.

Familia fusese plecată aproximativ 20 de zile. „Cine știe exact când a cedat”, a explicat Matt.

Apa s-a infiltrat sub podea, iar lemnul s-a umflat. În plus, pentru că scurgerea provenea de la conducta de apă caldă, aburul format a contribuit la ridicarea parchetului.

Alimentarea cu apă a fost restabilită, însă urmează o operațiune amplă de reparații. „Vor trebui să apeleze la asigurator. Toată podeaua trebuie scoasă, plintele îndepărtate, ușile demontate, iar covorul eliminat”, a precizat instalatorul.

Avertisment pentru toți proprietarii

Matt îi avertizează pe proprietari să verifice periodic furtunurile flexibile pentru semne de uzură sau coroziune și să se asigure că presiunea apei nu depășește 500 kPa.

Potrivit acestuia, furtunurile flexibile se numără printre cele mai frecvente cauze ale cererilor de despăgubire pentru locuințe, iar asiguratorii pot refuza plata daunelor dacă presiunea apei nu respectă limitele impuse — un detaliu adesea trecut cu vederea în clauzele polițelor.