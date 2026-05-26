Scott Edward, în vârstă de 36 de ani, a călătorit împreună cu soția sa Katie și cei doi copii către un resort din Hurghada, după un drum de aproape 18 ore, întârziat de escale și probleme logistice.

„Nimeni nu s-a bucurat de vacanță. Ne-a creat un stres uriaș tuturor și probleme financiare, fiind nevoiți să rambursăm costuri suplimentare pe cardurile de credit. Am fost cu toții foarte bolnavi, iar asta i-a făcut pe copii să aibă teamă de călătorii.”, a povestit bărbatul.

Ce au descoperit la cazare

La sosire, familia spune că a primit inițial o cameră murdară, fără Wi-Fi funcțional. Deși au cerut schimbarea camerei, situația nu s-a îmbunătățit semnificativ.

„În acea noapte, se auzea muzică pentru copii, gen ‘Baby Shark’, chiar lângă camera noastră, pentru că zona de divertisment era în renovare.”, a mai mărturisit Scott Edward.

Familia descrie spații degradate, umede și neigienizate, cu urme evidente de murdărie în băi și aer condiționat plin de mucegai și praf, ceea ce ar fi provocat probleme respiratorii.

„Totul era degradat, umed și mucegăit, cu tencuială și vopsea care cădeau de pe pereți.”

Unul dintre cele mai grave incidente relatate este existența unei cutii electrice expuse, aflată sub tensiune, în apropierea camerei familiei.

Toți cei patru au suferit toxiinfecții alimentare severe, iar Edward spune că nu au putut mânca în restaurantele hotelului și au rămas în mare parte în camere: „Mâncarea i-a îmbolnăvit pe toți și nu am putut mânca în niciunul dintre restaurante.”

În zona dedicată copiilor, situația ar fi fost și mai gravă. Edward susține că a suferit un șoc electric de la un cablu expus, iar echipamentele de joacă erau deteriorate și nesigure.

„Clubul pentru copii era degradat, murdar și plin de obiecte periculoase… trambuline cu arcuri metalice rupte și bucăți de lemn cu cuie pe podea.”, a explicat bărbatul.

Șantier deschis în mijlocul turiștilor

Familia descrie un resort în care zonele de construcție erau complet accesibile, fără bariere de protecție, cu zgomot constant și moloz împrăștiat.

„Existau zone uriașe ale hotelului aflate în construcție, cu ciocane pneumatice și găuriri toată ziua, iar peste tot era moloz și sticlă spartă.”, a precizat Edward.

Unul dintre copii a fost aproape rănit grav de sticlă spartă, pe traseul dintre cameră și alte zone ale hotelului.

Familia a plătit peste 4.000 de dolari (3.500 de euro) pentru vacanță și încearcă să obțină rambursarea integrală. Inițial au primit o sumă simbolică, ulterior compania de turism a anunțat că va returna întreaga valoare.

Reprezentanții agenției au susținut că ar fi putut ajuta familia dacă ar fi fost contactată în timpul sejurului.