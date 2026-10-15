Voluntarii au intuit că piesele ar putea avea o valoare deosebită, iar banii obținuți vor finanța cercetarea bolilor cardiovasculare, scrie BBC.

Colecția a fost donată, în albume, unui magazin al unei organizații din Edinburgh. Voluntarii au observat că bancnotele ar putea avea o valoare semnificativă și au decis să le trimită spre evaluare. Ulterior, colecția a ajuns la o casă de licitații specializată, care a organizat vânzarea.

Licitația a adus 85.860 de lire sterline, sumă care va susține activitatea organizației în domeniul cercetării bolilor de inimă și ale sistemului circulator. În plus, casa de licitații a renunțat la comisionul pe care îl percepe în mod normal vânzătorului.

David McCormack, managerul magazinului, a povestit cum a fost descoperită valoarea colecției: „Când donația a ajuns în magazin, ne-am uitat cu toții prin dosare, dar nu știam prea multe despre bancnote, așa că le-am trimis echipei noastre de pe eBay din Leeds, pentru a le investiga. Când am descoperit valoarea potențială a colecției, am rămas uluiți.”

Acesta a subliniat că rezultatul licitației reprezintă un motiv de mândrie pentru întreaga echipă.

„Este incredibil de emoționant să vezi cum o donație primită de magazinul tău poate aduce o sumă atât de importantă pentru organizația caritabilă. Suntem foarte mândri că donatorul a ales să ne încredințeze această colecție”, a mai precizat managerul magazinului.

Printre piese se aflau bancnote extrem de rare

Colecția includea bancnote-etalon și bancnote experimentale, unele dintre ele având o valoare deosebită pentru colecționari.

Una dintre cele mai remarcabile piese era o bancnotă rară, nepusă în circulație, care poartă portretul unei tinere regine Elisabeta a II-a.

Printre celelalte exemplare valoroase s-au numărat o bancnotă experimentală de 10 dinari irakieni din 1947, considerată extrem de rară, și o bancnotă-etalon de 100 de riali din Arabia Saudită, datând din 1961.

Calitatea și raritatea pieselor au atras interesul colecționarilor din întreaga lume, contribuind la rezultatul final al licitației.

Banii vor finanța cercetarea medicală

Reprezentanții organizației au salutat suma obținută, care va contribui la finanțarea cercetărilor dedicate bolilor cardiovasculare.

Allison Swaine-Hughes, directoarea comercială a organizației, a declarat că rezultatul este unul deosebit de încurajator.

„Suntem extrem de recunoscători donatorului care a ales să ne încredințeze aceste bancnote remarcabile, precum și echipei noastre extraordinare din magazinul din Edinburgh, care a recunoscut că donația era cu totul specială”, a explicat directoarea.

Aceasta a subliniat și impactul pe care îl poate avea o donație aparent obișnuită.

„Este minunat să te gândești că o colecție donată cu generozitate unuia dintre magazinele noastre caritabile poate ajunge să strângă o sumă atât de impresionantă pentru cercetarea care salvează vieți”, a completat ea.

Andrew Pattison, reprezentant al unei case de licitații, a descris experiența ca pe o oportunitate deosebită: „A fost un mare privilegiu să ne ocupăm de acest grup excepțional de bancnote-etalon și experimentale”, a declarat acesta.

Potrivit lui Pattison, raritatea și calitatea exemplarelor au atras un interes considerabil din partea colecționarilor.

„Piese de o asemenea calitate sunt extrem de rare, iar colecționarii din întreaga lume au reacționat foarte bine. Multe dintre bancnote s-au vândut la prețuri ceva mai mari decât în mod obișnuit, datorită caracterului caritabil al licitației”, a adăugat reprezentantul casei de licitații.