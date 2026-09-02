Turiştii din 93 de ţări beneficiau până acum de o scutire de viză de 60 de zile, durată care va fi redusă la 30 de zile pentru cel puţin 60 de ţări, printre care UE, Elveţia, Statele Unite, Canada sau Israel, incluse într-o nouă listă, informează AFP.

Această perioadă va fi de 15 zile pentru cetăţenii din Seychelles şi din Mauritius, în timp ce cei din Azerbaidjan, Belarus şi Serbia vor putea solicita o viză la sosirea în Thailanda.

Autoritățile vor să limiteze criminalitatea asociată șederilor prelungite

Autorităţile au explicat în luna mai că doresc, în special, să combată criminalitatea asociată şederilor prelungite, precizând totodată că turiştii ar putea să-şi prelungească o singură dată şederea, la discreţia serviciilor de imigrare.

Mai multe cazuri în care au fost implicaţi străini au avut, într-adevăr, o largă rezonanţă mediatică în ultimele luni în Thailanda, de la incidente legate de alcool sau droguri, la escapade sexuale în public sau exploatarea unor întreprinderi, precum hoteluri sau şcoli private, fără autorizaţiile corespunzătoare.

Sectorul turismului reprezintă aproximativ 13% din produsul intern brut (PIB) al ţării, dar numărul sosirilor de vizitatori nu a revenit încă la nivelul dinaintea pandemiei de Covid.

Thailanda se aşteaptă la aproximativ 33,5 milioane de turişti străini în 2026, faţă de aproape 33 de milioane anul trecut.