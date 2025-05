O actriță de 11 ani din Brazilia a murit după ce a suferit 21 de stopuri cardiace. „Ai fost lumina din viețile noastre”

Înainte de a fi internată, mama Milenei, Thays Brandão, dezvăluise că fiica sa fusese diagnosticată cu o tumoare pe creier.

„Amintirile petrecute împreună vor rămâne mereu în memoria mea și nu voi uita niciodată bucuria ta care îi molipsea pe toți cei din jur. Fetița mea, deja îmi lipsești și știu că o să-mi lipsești și mai mult în zilele ce urmează. Ai fost lumina din viețile noastre și știu că, de acolo de sus, vei continua să ne veghezi și să ne luminezi viața. Și te voi iubi mereu. Vei fi mereu în inima mea”, a scris mama fetei pe Instagram.

