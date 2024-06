Un bărbat a făcut stop cardiac după ce a câștigat peste trei milioane de euro la cazino. Momentul a fost filmat | VIDEO

Victima a căzut pe podeaua cazinoului Marina Bay Sands, după cum arată o înregistrare video, scrie Daily Mail.

O mulțime de trecători îngroziți s-au adunat lângă el, în timp ce unii s-au grăbit să îl ajute pe bărbat, întins pe podea înconjurat de ceea ce păreau a fi jetoane de joc. Imaginile cu momentul terifiant au circulat pe rețelele de socializare, provocând îngrijorare pentru victimă.

Cei de la casino.org au raportat că bărbatul a fost internat în spital după ce a suferit un stop cardiac și se recupera în urma incidentului, contestând afirmațiile de pe rețelele de socializare potrivit cărora ar fi murit în local.

Cazinoul a precizat ulterior prin intermediul site-ului casinos.com că oaspetele „a căzut inconștient în cazinou, dar este în viață și se recuperează", dar a contestat informațiile conform cărora ar fi câștigat sume de până la 4 milioane de dolari.

