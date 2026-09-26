Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat 27 de perechi de candidaţi pentru funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte, scrie Agerpres.

La aceste alegeri, votarea electronică va avea loc în toate secţiile de votare, cu excepţia celor din ţară cu mai puţin de 300 de alegători, a secţiilor în care se votează cu urna mobilă, a celor din unităţi medicale, cămine pentru persoane vârstnice şi alte instituţii specializate care oferă servicii sociale, a secţiilor de pe navele care arborează pavilionul bulgar, precum şi a secţiilor din străinătate pentru care au fost depuse mai puţin de 300 de cereri sau în care la alegerile precedente au votat mai puţin de 300 de alegători.

Adresele celor 11.778 de secţii de votare din ţară au fost publicate pe site-ul CEC.

Al doilea tur de scrutin ar urma să aibă loc pe 1 noiembrie

Până la ora 11:00, pe 23 septembrie, un total de 18.430 de cetăţeni bulgari din 66 de ţări se înregistraseră pentru a vota în străinătate la alegerile pentru preşedinte şi vicepreşedinte, a declarat Boriana Stoinova, reprezentantă a Ministerului Afacerilor Externe. Cererile pentru votul în străinătate pot fi depuse până pe 29 septembrie. Cel mai mare număr de cereri provine din Turcia - peste 7.000, urmată de aproape 3.000 din Marea Britanie, aproximativ 1.500 din Germania, peste 1.300 din SUA şi mai mult de 700 din Spania, a explicat Stoinova.

Campania se încheie la miezul nopţii de 23 octombrie.

Spre deosebire de alegerile care se încheie cu desemnarea unui câştigător din primul tur, alegerile prezidenţiale din Bulgaria ajung, în mod tradiţional, în turul al doilea; un eventual al doilea tur va avea loc pe 1 noiembrie.