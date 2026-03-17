Poziția lui Khamenei de răzbunare împotriva SUA și a Israelului a fost foarte dură și fermă în prima sa reuniune de politică externă, a declarat oficialul, fără a preciza dacă liderul iranian a participat sau nu personal la această ședință.

Războiul declanșat de campania aeriană a SUA și Israelului împotriva Iranului a intrat luni în a treia săptămână, cu cel puțin 2.000 de morți și fără ca sfârșitul să i se întrevadă.

Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată

Între timp, Strâmtoarea Ormuz rămâne, în mare parte, blocată, aliații SUA respingând solicitarea președintelui american Donald Trump de a contribui la redeschiderea acestei căi navigabile vitale, ceea ce a condus la creșterea prețurilor la carburanți și la amplificarea temerilor legate de inflație.

Mesaj dur al liderului de la Teheran

Înaltul oficial a declarat, sub rezerva anonimatului, pentru Reuters că liderul suprem de la Teheran a spus că „nu este momentul potrivit pentru pace până când SUA și Israelul nu vor fi îngenunchiate, nu își vor recunoaște înfrângerea și nu vor plăti despăgubiri”.

Trei surse au declarat pentru Reuters, în 14 martie, că administrația președintelui Donald Trump a respins eforturile aliaților din Orientul Mijlociu de a începe negocieri diplomatice menite să pună capăt războiului din Iran.