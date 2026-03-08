Analiști și oficiali citați de POLITICO spun că, în cazul în care noul lider suprem ar continua linia dură a regimului iranian și sprijinul pentru atacurile împotriva Israelului, acesta ar putea deveni o țintă militară pentru statul israelian.

Moartea lui Khamenei a deschis o luptă pentru succesiune în interiorul establishmentului religios și politic iranian, iar alegerea noului lider suprem va fi decisă de Adunarea Experților pentru Conducere este un organism format din 88 de membri, alcătuit din juriști islamici, aleși prin vot popular direct o dată la opt ani. Organismul clerical este responsabil cu numirea și supravegherea liderului suprem.

Potrivit analiștilor, noul lider va trebui să gestioneze simultan războiul cu Israelul, presiunile economice și tensiunile interne, ceea ce face ca perioada de tranziție să fie una extrem de sensibilă pentru stabilitatea regimului.

Unii experți avertizează că Israelul ar putea încerca să profite de această fereastră de vulnerabilitate politică pentru a slăbi structura de putere a republicii islamice. În același timp, alții spun că o astfel de strategie ar putea duce la o escaladare și mai amplă a conflictului regional.

Identitatea succesorului lui Khamenei rămâne incertă, însă numele mai multor clerici și oficiali influenți sunt discutate în cercurile politice de la Teheran, iar alegerea finală ar putea remodela direcția strategică a Iranului pentru anii următori.