Nouă persoane arestate în Italia, acuzate că au strâns milioane de euro pentru Hamas

27-12-2025 | 19:17
Poliția italiană a arestat nouă persoane acuzate că au strâns aproximativ 7 milioane de euro pentru Hamas pe parcursul a peste doi ani, scrie BBC

Potrivit unui comunicat al poliției, banii au fost colectați sub pretextul ajutorului umanitar destinat civililor palestinieni, însă au fost direcționați, în realitate, către gruparea militantă prin intermediul unui „sistem complex de strângere de fonduri”.

Pe lângă arestări, anchetatorii au confiscat bunuri în valoare de peste 8 milioane de euro, în cadrul investigației.

Suspecții sunt „acuzați în mod specific de desfășurarea unor operațiuni de finanțare despre care se crede că au contribuit la activități teroriste”, au precizat autoritățile.

Arestările au fost efectuate în cadrul unei acțiuni comune între poliția italiană antiterorism și poliția financiară.

Investigația a început după atacul Hamas din 7 octombrie 2023 în sudul Israelului.

Poliția susține că a analizat „o serie de rapoarte privind tranzacții financiare suspecte” care îi implicau pe unii dintre suspecți în perioada premergătoare atacului.

Anchetatorii au descoperit un sistem „complex” de strângere de fonduri, cu sediul central la Genova și ramificații la Milano.

„Suspecții colectau donații destinate populației civile din Gaza, însă s-a constatat că peste 71% din aceste fonduri au fost deturnate către vistieria Hamas pentru a finanța aripa sa militară și pentru a sprijini familiile atentatorilor sinucigași sau ale celor reținuți pentru terorism”, se arată în comunicatul poliției.

Ministrul italian de Interne, Matteo Piantedosi, a declarat că cea mai cunoscută dintre persoanele arestate este Mohammad Hannoun, președintele Asociației Palestiniene din Italia.

Hannoun a descris anterior acuzațiile potrivit cărora ar fi finanțator al Hamas drept „o minciună”.

Piantedosi a mulțumit poliției pentru activitatea desfășurată, într-un mesaj publicat pe platforma X, dar a subliniat totodată că „prezumția de nevinovăție trebuie întotdeauna respectată în această etapă”.

Sursa: BBC

