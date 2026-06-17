Ea a atras atenția că „o mână de modele fundamentale create de o mână de companii se împletesc cu sistemele financiare” și a subliniat vulnerabilitatea și dependența Europei în acest domeniu.

În discursul său la cel de-al 19-lea summit COTEC Europe de la Veneția, Lagarde a reamintit că, din 1970 și până acum, lumea a experimentat peste 150 de crize sistemice. „Este puțin probabil ca AI să fie singura excepție”, a spus ea, subliniind că, spre deosebire de alte transformări tehnologice, inteligența artificială „este destinată să remodeleze sectorul financiar din interior”, creând o nouă concentrare de riscuri și noi amenințări.

Riscuri pe piața bursieră și dependența Europei de SUA

Lagarde a subliniat că, în prezent, șapte companii de tehnologie valorează aproape o treime din piața bursieră din SUA. De asemenea, firmele de top din sector apelează la credit privat în domenii mai puțin transparente, unde împrumuturile depășesc deja 200 de miliarde de dolari. Președinta BCE a avertizat că o potențială corecție a piețelor bursiere de pe Wall Street ar lovi puternic Europa, deoarece o treime din acțiunile listate deținute de rezidenții zonei euro provin din SUA.

„O scădere bruscă nu s-ar opri pe coasta Atlanticului; ar implica împrumuturi mai scumpe, mai puțină încredere și, în cele din urmă, pierderi de locuri de muncă și scăderea economiilor”, a subliniat Lagarde.

Concentrarea riscurilor în sectorul bancar

Lagarde a avertizat asupra concentrării riscurilor în cadrul sectorului bancar: aproape nouă din zece bănci supravegheate de BCE utilizează deja AI într-o anumită formă. Când băncile recurg la aceleași modele lingvistice, diversitatea care anterior proteja sistemul începe să dispară, iar instituțiile percep riscurile și se mișcă simultan în aceeași direcție. De asemenea, ea a avertizat că AI poate înarma infractorii cibernetici: modelul MITOS de ultimă generație a trecut recent teste de securitate cibernetică la nivel de experți și a descoperit mii de vulnerabilități grave în software-ul care stă la baza sistemului bancar global.

Apel politic pentru suveranitate economică europeană

Adresându-se șefilor de stat din Spania, Italia și Portugalia, Lagarde a făcut un apel politic direct pentru a stopa scurgerea de capital către ecosistemul american. „Apelul meu către oricine ia o decizie este să acționeze cât mai repede posibil pentru a crea, permanent, o uniune a piețelor de capital în care economiile europene să rămână pentru totdeauna, să fie investite în inovație care ne oferă suveranitatea pe care o merităm”, a concluzionat președinta BCE.

Chiar dacă a admis că revoluția AI nu poate fi oprită „indiferent cât de bine reglementați suntem”, Christine Lagarde a pledat pentru pregătirea Europei, astfel încât oamenii să beneficieze de această tehnologie și să rămână în siguranță.