Noile rachete ruseşti din Crimeea pot lovi România într-un minut şi jumătate

Rusia a desfăşurat pe 13 ianuarie o nouă divizie de rachete sol-aer S-400, de ultimă generaţie, în Crimeea, au anunţat agenţiile de presă ruse. În aparenţă defensivă, în realitate desfăşurarea de forţe a Kremlinului ameninţă atât Ucraina, cât şi România.

Potrivit generalul rus Viktor Sevostianov, comandantul Forţelor Aeriene din districtul Sud, noul sistem de apărare aeriană, proiectat pentru a apăra graniţele Rusiei, poate fi transformat într-un modul ofensiv în mai puţin de 5 minute.

Prima divizie S-400 fusese amplasată în primăvara anului trecut, însă în portul Feodosia din estul Crimeei, astfel că România nu intra în raza lor de acţiune. A doua divizie a fost însă desfăşurată lângă Sevastopol, în estul peninsulei, astfel încât rachetele de aici pot lovi şi ţinte din România. O hartă care ilustrează raza lor de acţiune a fost postată de analistul Alex Kokşarov:

#Russia's #S400 SAM’s coverage in the #Crimea region from the coast of Romania to Abkhazia and from Dnipro to the northern coast of Turkey. (Source: kGoogleMaps)#Ukraine pic.twitter.com/EpFo1dt81V