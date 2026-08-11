„De acum înainte, vor exista limite stricte privind prezența substanțelor perfluoroalchilate și polifluoroalchilate (PFAS-uri, cunoscute sub denumirea de «substanțe chimice eterne») în ambalajele care intră în contact cu produsele alimentare, protejând și mai mult consumatorii și mediul înconjurător. Definițiile, de exemplu cele pentru fabricanții și producătorii cărora li se aplică răspunderea extinsă a producătorilor pentru ambalaje, vor fi acum armonizate în întreaga UE. Anumite marcaje și informații vor fi acum necesare și pentru ambalaje, asigurând faptul că producătorii sau importatorii de ambalaje pot fi identificați și contactați, după caz”, a precizat Comisia Europeană, potrivit Agerpres.

Alte norme suplimentare în temeiul Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje vor intra în vigoare treptat. Majoritatea obligațiilor vor deveni aplicabile începând din 2030, inclusiv normele privind posibilitatea de reciclare, obiectivele de reutilizare sau formatele foarte mici de ambalaje din plastic de unică folosință utilizate în hoteluri și în restaurante, a informat Executivul comunitar.

Comisia Europeană a publicat orientări pentru aplicarea noilor norme

Comisia Europeană va continua să colaboreze îndeaproape cu părțile interesate și cu statele membre pentru a sprijini punerea în aplicare eficientă și practică pe teren. Pentru a facilita aplicarea uniformă a noilor norme privind ambalajele în întreaga UE și pentru a simplifica respectarea normelor, Comisia a publicat orientări referitoare la punerea în aplicare a Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, precum și un document actualizat cu întrebări frecvente.

În medie, fiecare european aruncă o jumătate de kilogram de ambalaje pe zi - de la pahare de unică folosință pentru cafea la capsule pentru băuturi, folii din plastic sau colete de cumpărături online. Regulamentul va ajuta la abordarea în continuare a provocărilor de mediu cauzate de ambalaje și va reduce dependența Europei de combustibilii fosili importați, din care sunt fabricate aproape în întregime ambalajele din plastic. El va contribui la consolidarea pieței unice a ambalajelor și va facilita activitățile comerciale transfrontaliere prin intermediul unor norme comune, a anunțat Comisia Europeană.

Jessika Roswall: Regulamentul este „o investiție în viitorul Europei”

„Noul Regulament privind ambalajele și deșeurile de ambalaje este o investiție în viitorul Europei: el va ajuta la reducerea deșeurilor, la sporirea gradului de reciclare, la creșterea siguranței pentru consumatori a ambalajelor care intră în contact cu produsele alimentare (prin limitarea substanțelor nocive precum PFAS-urile) și la reducerea dependenței noastre de materialele virgine. Aceștia sunt pași esențiali către o economie cu adevărat circulară. În același timp, regulamentul va înlocui normele naționale fragmentate care sunt dificil de navigat pentru operatorii economici de pe piața internă. Însă noile norme presupun, de asemenea, costuri de ajustare și am colaborat intens cu operatorii de pe piață pentru a pune în aplicare noile norme într-un mod pragmatic și nebirocratic”, a afirmat comisara pentru mediu, reziliență în domeniul apei și o economie circulară competitivă, Jessika Roswall.