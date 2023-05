Rusia a lansat atacuri „fără precedent” asupra Kievului, în plină vizită a unui oficial din China

„O serie de atacuri aeriene asupra Kievului - fără precedent prin puterea, intensitatea şi varietatea lor - continuă. Acesta este al nouălea atac aerian consecutiv asupra capitalei de la începutul lunii mai", a indicat administraţia civilă şi militară a Kievului într-un comunicat, relatează France Presse, potrivit Agerpres.

Potrivit acesteia, rachete de croazieră au fost lansate de bombardiere strategice ruse dinspre regiunea Mării Caspice, iar drone de recunoaştere au survolat apoi capitala. "Toate ţintele inamice din spaţiul aerian al Kievului au fost detectate şi distruse", au precizat autorităţile.

Ninth Russian attack on Kyiv during May last night. Other Ukrainian cities attacked, as well.

These are fragments of Russian rockets that fell in Kyiv region.

According to preliminary information, all enemy targets in Kyiv’s airspace were identified and destroyed.

