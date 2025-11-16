Nisipul de la mai multe locuri de joacă din Australia este contaminat cu azbest. 69 de școli vor fi închise

Un număr de 69 de școli din Teritoriul Capitalei Australiene (ACT) vor fi nevoite să se închidă luni, după ce nisipul colorat pentru joacă a fost retras de pe piață din cauza riscului de azbest, a anunțat guvernul.

Retragerea produselor, în unele probe ale cărora s-au găsit urme de azbest, a fost anunțată sâmbătă de Kmart și Target.

Comisia australiană pentru concurență și consumatori (ACCC) a declarat că există un risc „scăzut” ca azbestul să devină aeropurtat sau suficient de fin pentru a fi inhalat, scrie BBC.

Inspecțiile școlilor sunt în curs de desfășurare și ar putea „dura zile”, a declarat ministrul educației din ACT, Yvette Berry, într-o postare pe Facebook. Ea a adăugat că testele de aer efectuate până acum au dat rezultate „negative pentru azbest aeropurtat” în toate școlile.

Școli închise și în Noua Zeelandă

Aceasta vine după ce mai multe școli și grădinițe din regiune au fost închise total sau parțial vineri, în urma unui avertisment privind riscurile de azbest din nisipul pentru copii vândut de Officeworks.

Au existat și închideri de școli în Noua Zeelandă din cauza temerilor legate de produsele din nisip, cel puțin alte două școli urmând să se închidă luni pentru testare, potrivit New Zealand Herald.

Referindu-se la noile închideri, Berry a declarat: „Din păcate, aceste produse din nisip sunt utilizate chiar mai pe scară largă în școlile noastre decât produsele Officeworks.”

Comisia australiană pentru concurență și consumatori O imagine cu patru produse diferite pentru joacă cu nisip pentru copii. În colțul din stânga sus se află unul pe care scrie „Active Sandtub” și „Set pentru construirea castelelor de nisip”. În colțul din dreapta sus se află o cutie cu „nisip magic albastru”.

În colțul din dreapta jos se află o cutie transparentă cu „nisip magic roz”. În colțul din stânga jos se află o cutie cu „nisip magic verde”. Comisia australiană pentru concurență și consumatori

Voluntarii Serviciului de urgență al statului și personalul școlar au inspectat clădirile și „au cartografiat tot nisipul colorat pe care l-au văzut” în weekend, a adăugat ea.

Nu este un risc clinic

Guvernul ACT a declarat că persoanele care au intrat în contact cu produsul nu necesită o evaluare clinică.

Berry a spus că, în ciuda riscului minim, guvernul este „obligat să elimine riscul în măsura în care este posibil”.

Până la 23 de școli vor rămâne deschise, deoarece au „stocuri mici” de nisip sau nu au deloc acest produs.

Produsele menționate în avizul de retragere sunt etichetate ca Active Sandtub 14 piece Sand Castle Building Set și Blue, Green și Pink Magic Sand.

Azbestul, odată utilizat pe scară largă în materialele de construcție, poate elibera în aer fibre toxice dacă este perturbat sau prelucrat, care se pot lipi de plămâni și, în decursul a zeci de ani, pot provoca cancer.

Importul sau exportul de azbest sau de produse care conțin azbest este interzis atât de legislația australiană, cât și de cea neozeelandeză.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













