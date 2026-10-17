Marfa era destinată unei societăţi comerciale din Ucraina.

Reprezentanţii Gărzii de Coastă au anunţat, sâmbătă, că o echipă comună formată din poliţişti de frontieră şi inspectori vamali a finalizat controlul fizic asupra unui container încărcat cu bunuri, sosit din China, având ca destinaţie o societate comercială din Ucraina.

În urma verificărilor amănunţite, s-a constatat că în interiorul containerului se aflau 28 de colete cu diferite bunuri (electronice, încălţăminte şi jucării), bunuri estimate la o valoare de aproximativ 2.000.000 de lei şi susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală al unor mărci cunoscute”, au afirmat reprezentanţii Gărzii de Coastă. 

Poliţiştii de frontieră fac cercetări pentru punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare şi care prejudiciază titularul mărcii înregistrate, dar şi pentru infracţiuni la regimul codului vamal (bunuri nedeclarate). 

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Bunurile au fost ridicate în vederea expertizării.