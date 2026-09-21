În urma evacuării forţate a unei locuinţe sociale din arondismentul 15, poliţia şi un executor judecătoresc au solicitat sprijinul asociaţiei caritabile YouCare, a relatat publicaţia Le Parisien.

Joi, voluntarii au găsit 75 de pisici în apartamentul de 50 de metri pătraţi, a spus preşedintele organizaţiei, Thomas Moreau.

Animalele trăiau în condiţii improprii, iar unele dintre ele au fost duse la o clinică veterinară. ''Pui de pisică morţi au fost găsiţi în congelator'', a mai spus Moreau.

Organizaţia nu a putut prelua toate pisicile şi a lansat un apel la ajutor. Circa 30 de pisici au rămas temporar în apartament urmând să fie îngrijite de voluntari.

Preşedintele asociaţiei a declarat că incidentul reprezintă un caz probabil de hoarding de animale. În Franţa, este cunoscut sub denumirea ''sindromul Noe'', termen derivat de la personajul biblic Noe şi de la arca sa.

Persoanele care suferă de această afecţiune psihiatrică strâng un număr mare de animale de companie într-un spaţiu restrâns, fără a fi în măsură să le îngrijească, să le hrănească sau să le ofere tratament medical adecvat.