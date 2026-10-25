Netanyahu publică o poză cu Tel Aviv lovit de bomba atomică. Amenință pe israelieni cu ”al doilea Holocaust” dacă nu va fi votat

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Israelul se confruntă cu o „ameninţare existenţială reală şi tangibilă”, se arată în postarea distribuită de Netanyahu.

Postarea lui Bloomberg, publicată săptămâna trecută, includea o imagine generată de AI a unui nor uriaş în formă de ciupercă care se ridica deasupra Tel Avivului, în timp ce oraşul ardea în urma unei explozii nucleare.

Netanyahu a citat cuvintele lui Yuval Bloomberg, un activist de dreapta cu rădăcini în sectorul tehnologic, care a scris cândva o carte împotriva Acordurilor de la Oslo.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a publicat duminică o imagine generată de inteligenţa artificială care înfăţişează o explozie nucleară în Tel Aviv, avertizând populaţia cu doar 2 zile înainte de alegeri că votarea oricărui alt candidat în afară de el ar putea expune israelienii la pericolul unui „al doilea Holocaust”, relatează The Times of Israel.

„Dacă iranienii vor intra în posesia armelor nucleare, nimic altceva nu va mai conta. Totul devine nesemnificativ în faţa ameninţării existenţiale reprezentate de Iran şi de axa şiită”.

Controversele care cuprind guvernul, inclusiv scandalul „Qatargate” şi eforturile de a adopta o lege care să consacre scutirea ultraortodocşilor de la serviciul militar, sunt „o cortină de fum uriaşă menită să ascundă singura problemă care le depăşeşte pe toate celelalte”, se mai susţine în postare.

„Dacă două bombe atomice ar cădea asupra centrului Israelului, cui i-ar mai păsa de toate aceste controverse fără sens?”, se arată în postare.

Mesajul susţine că Israelul dispune de o fereastră de oportunitate limitată pentru a se confrunta cu Iranul cât timp preşedintele SUA, Donald Trump, se află încă în funcţie, avertizând că generaţiile viitoare „nu ne vor ierta dacă ratăm această fereastră de oportunitate istorică”.

Postarea lui Netanyahu contrazice propriile declarații, după ce a dat asigurări că a distrus programul nuclear al Iranului

De asemenea, a avertizat că alegătorii riscă să-şi expună familiile „pericolului unui al doilea Holocaust” dacă aleg un lider incapabil să facă faţă Iranului, sugerând că numai Netanyahu este la înălţimea sarcinii.

Potrivit The Times of Israel, postarea distribuită de Netanyahu contrazice propria insistenţă repetată a prim-ministrului potrivit căreia Israelul şi SUA au distrus programul nuclear al Iranului în timpul conflictelor din 2025 şi 2026 cu Teheranul.

Netanyahu a declarat luna trecută la ONU: „Am distrus armele atomice ale Iranului” în ultimul an. Liderul israelian mai declarase, de asemenea, în martie, că în urma atacurilor Israelului Iranul „nu mai poate ameninţa existenţa noastră”.

Netanyahu a fost acuzat recent de critici că ar face presiuni pentru reluarea războiului împotriva Iranului, cu scopul de a influenţa sau amâna votul din 27 octombrie — acuzaţie pe care el a negat-o.

Se pare că şeful Statului Major al Forţelor de Apărare ale Israelului (IDF), generalul-locotenent Eyal Zamir, ar fi declarat în cadrul unei întâlniri private recente că nu vede o necesitate operaţională de a lansa un atac asupra Iranului înainte de alegeri.

Reacţionând la postare, preşedintele partidului Yashar şi favorit în cursa electorală, Gadi Eisenkot, l-a criticat dur pe Netanyahu, acuzându-l că alimentează panica înaintea votului de marţi.

„Netanyahu, eşti isteric”, a scris Eisenkot pe X. „Ca în orice campanie electorală, este aceeaşi metodă bazată pe minciuni şi tactici de intimidare. De data aceasta, ameninţând cetăţenii israelieni cu distrugerea în masă”, a spus el. „Şi asta după ce ai eşuat în atingerea obiectivelor războiului din Iran. Ai eşuat. Şi peste 2 zile, poporul Israelului îţi va demonstra asta la urne”, a adăugat el.

„Omul acesta și cei din jurul său și-au pierdut mințile”

Răspunzând, la rândul său, la postarea lui Netanyahu, preşedintele Partidului Democraţilor, Yair Golan, a scris pe X: „Prim-ministrul Israelului a publicat o imagine cu o bombă atomică deasupra Tel Avivului. Cer ca acesta să fie ţinut departe de reţelele sociale. Omul acesta şi cei din jurul său şi-au pierdut minţile. Presiunea creşte”.

„Marţi, îi vom înlocui pe cei care seamănă panică şi vom restabili securitatea şi bunul simţ în Israel”, a adăugat el.

„Aceasta este viziunea pe care [Netanyahu] o prezintă copiilor noştri”, a declarat Naftali Bennett, preşedintele partidului B’Yachad, în răspunsul său la postarea de pe X. „El susţine că numai dacă el este prim-ministru putem continua să trăim. Ne spune că, dacă pierde, vom muri cu toţii. Aceasta este o minciună”.

„Statul Israel a luat naştere şi s-a consolidat cu mult înaintea lui şi va continua să existe mult după el. Poporul israelian este mai puternic decât orice politician”, a adăugat Bennett. „Dar are dreptate într-o privinţă: guvernul său ne conduce cu adevărat spre distrugerea economică, socială, politică şi de securitate”.

Liderul opoziţiei, Yair Lapid, numărul 2 al lui Bennett pe lista B’Yachad, a afirmat că Netanyahu le spunea, în esenţă, cetăţenilor că Israelul „se află în pericol de distrugere, de aceea [el] a decis să renunţe la ajutorul american în materie de securitate, să se supună sancţiunilor care vor distruge economia şi să-i păstreze pe toţi agenţii din Qatar în [biroul său]”. „Una peste alta, are sens”, a glumit Lapid.