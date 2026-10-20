Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, i-a făcut o vizită secretă în Israel lui Benjamin Netanyahu chiar înainte de alegeri

Vizita neanunțată are loc cu doar câteva zile înainte de alegerile din Israel și pe fondul discuțiilor dintre SUA și Israel privind o eventuală reluare a operațiunilor militare de amploare împotriva Iranului.
Întâlnirea cu Netanyahu a avut loc la baza aeriană Ovda din sudul Israelului, unde sunt staționate avioane americane de realimentare și avioane de vânătoare, au precizat sursele Axios.
Hegseth s-a întâlnit, de asemenea, cu trupele americane de la bază, a declarat o altă sursă „bine informată”.
Ulterior, Hegseth a publicat pe rețelele sociale o fotografie în care apare în timpul vizitei sale la trupele Comandamentului Central al SUA (CENTCOM). CENTCOM coordonează operațiunile militare din Orientul Mijlociu, din anumite regiuni ale Asiei Centrale și Asiei de Sud, precum și din Egipt.
Pentagonul și Ambasada Israelului au refuzat să comenteze. Biroul prim-ministrului israelian nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.
Potrivit Agerpres, postul de radio al armatei israeliene a informat că întrevederea a avut loc la o bază aeriană situată în deşertul Negev, aflat în sudul Israelului. Site-ul de ştiri israelian Ynet, citat de dpa, a relatat că Benjamin Netanyahu a zburat la baza aeriană Ovda, din sudul ţării, pentru a se întâlni cu Pete Hegseth luni seară.
Axios a legat vizita lui Hegseth de speculaţii privind o eventuală nouă escaladare în conflictul cu Iranul.
Donald Trump şi-a exprimat sprijinul pentru Netanyahu la alegerile parlamentare
Vizita lui Pete Hegseth are loc la o zi după ce preşedintele SUA Donald Trump şi-a exprimat sprijinul pentru Netanyahu la alegerile parlamentare programate pentru 27 octombrie, primul scrutin din Israel după atacul terorist de amploare comis de mişcarea islamistă palestiniană Hamas în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023.
În aceste alegeri, Benjamin Netanyahu se va confrunta cu principalul său rival, fostul şef al armatei israeliene Gadi Eisenkot.
Forţele americane şi israeliene au lansat atacuri aeriene comune contra Iranului la finalul lunii februarie. În această lună, Benjamin Netanyahu a declarat pentru media israeliene că nu va încerca să atace Iranul înaintea alegerilor israeliene din 27 octombrie.
De partea sa, preşedintele american Donald Trump a spus că nu va ataca Iranul înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, programate pentru 3 noiembrie.