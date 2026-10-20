Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, i-a făcut o vizită secretă în Israel lui Benjamin Netanyahu chiar înainte de alegeri

Vizita neanunțată are loc cu doar câteva zile înainte de alegerile din Israel și pe fondul discuțiilor dintre SUA și Israel privind o eventuală reluare a operațiunilor militare de amploare împotriva Iranului.

Întâlnirea cu Netanyahu a avut loc la baza aeriană Ovda din sudul Israelului, unde sunt staționate avioane americane de realimentare și avioane de vânătoare, au precizat sursele Axios.

Hegseth s-a întâlnit, de asemenea, cu trupele americane de la bază, a declarat o altă sursă „bine informată”.

Ulterior, Hegseth a publicat pe rețelele sociale o fotografie în care apare în timpul vizitei sale la trupele Comandamentului Central al SUA (CENTCOM). CENTCOM coordonează operațiunile militare din Orientul Mijlociu, din anumite regiuni ale Asiei Centrale și Asiei de Sud, precum și din Egipt.