Benjamin Netanyahu dezminte zvonurile privind moartea şi apare într-o înregistrare video alături de ambasadorul SUA

Într-o înregistrare video postată marţi pe platforma X, şeful guvernului israelian apare alături de ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee. Acesta îi spune în glumă că preşedintele american Donald Trump i-a cerut să verifice dacă Netanyahu este bine.

"Da, Mike, da. Sunt în viaţă", îi răspunde zâmbind Netanyahu.

Referindu-se la speculaţiile devenite virale că ar avea şase degete, alimentate de videoclipuri generate de inteligenţa artificială (AI), Netanyahu face dovada în faţa camerei de filmat că strânge mâini "cu cinci degete la fiecare mână".