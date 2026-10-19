Încearcă să promoveze astfel intervențiile de înfrumusețare contra cost. Însă, în unele se pot vedea chipul sau zonele intime ale pacienților, structuri anatomice ori câmpuri chirurgicale cu sânge.

„Încălcați legea pacientului și codul deontologic", spun medicii care au discutat mai multe cazuri în comisiile de specialitate.

O scenă a fost filmată în sala de operație, la jumătatea unei intervenții de augmentare mamară, când medicul se pregătea să introducă implantul. Filmarea a fost publicată pe TikTok fără a acoperi sau blura sânii pacientei, plăgile deschise, sângele și compresele folosite.

În alte imagini ale aceluiași doctor apare și mesajul publicitar, „Vă doriți un lifting mamar? Se poate realiza în două ore.” Pe paginile altor medici, utilizatorii pot vedea ridicări de pleoape, înainte de plasarea suturilor, rinoplastii cu structuri interne expuse și aspirarea cu canule a grăsimii în abdominoplastii.

Ce spune Codul de Deontologie Medicală

Potrivit noului Cod de Deontologie Medicală al Colegiului Medicilor, în vigoare din acest an, „Medicul are obligația să păstreze secretul profesional și să respecte imaginea și demnitatea pacientului. Înregistrarea și difuzarea de imagini din cadrul actului medical în scop de promovare sau divertisment contravin eticii medicale.”

În plus, Legea Drepturilor Pacientului stabilește că „fotografierea sau filmarea pacientului în unități medicale este strict interzisă fără un consimțământ informat scris, specific pentru difuzarea pe rețele sociale.”

Societatea de Chirurgie Estetică a primit mai multe sesizări privind comercializarea agresivă a actului medical și publicarea de imagini explicite din timpul intervențiilor pentru a atrage pacienți.

Radu Jecan, medic primar chirurgie plastică: Împinge spre spectacol, spre tabloidizare, iar în medicină și în special în chirurgia plastică și estetică asta poate să ridice probleme serioase de etică. Atât Colegiul Medicilor, cât și Societatea Română de Chirurgie Estetică, s-au implicat activ în aceste cazuri. Atrag atenția asupra folosirii necorespunzătoare a acestor vectori de propagare a informației.

Asociațiile profesionale îi pot sancționa prin mustrare, vot de blam, amenzi sau excludere doar pe membri. Cei care încalcă normele etice preferă de regulă să nu facă parte din societăți medicale.

Alexandru Georgescu, medic primar chirurgie plastică: Încă există foarte mulți colegi care mediatizează într-un mod deșănțat, aș spune, aceste proceduri de chirurgie estetică. Am încercat tot felul de intervenții la nivel de minister, rezultatul nu este cel așteptat.

Normele Regulamentului european pentru Serviciile Digitale și politica TikTok interzic și ele distribuirea de conținut grafic explicit, tăieturi chirurgicale deschise, organe disecate sau cantități mari de sânge, pe care consideră violente și șocante. Aceste videoclipuri ar trebui să fie eliminate direct de algoritmi, ori să li se aplice restricții de vârstă și vizibilitate. Ceea ce nu se întâmplă mereu sau nu suficient de rapid. Interdicția acoperă și promovarea procedurilor chirurgicale invazive sau afișarea de imagini dure de natură medicală, în scop de marketing.

Accesul facil la acest conținut încalcă și legislația menită să protejeze minorii. Copiii, spun psihologii, sunt atrași de asemenea imagini și pot fi afectați.

Loredana Ifrim, psiholog: Privește sau trece mai departe? -Privește, pentru că nu e ceva ce el vede în fiecare zi, mai ales dacă e ceva foarte explicit. E o undă de șoc. Poate să înceapă să aibă tulburări de somn, anxietate.

Am contactat doi medici care au publicat pe paginile profesionale filmele needitate cu operații din timpul operațiilor, dar au refuzat să comenteze situația.