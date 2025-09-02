Nestle și-a concediat CEO-ul după ce a fost prins într-o relație secretă cu o angajată. Lucra în companie de 40 de ani

Stiri externe
02-09-2025 | 12:30
Laurent Freixe ceo nestle
Profimedia

Nestlé l-a concediat pe directorul său general, Laurent Freixe, după o investigație privind o „relație romantică nedeclarată” cu un subordonat, care a încălcat codul de conduită al companiei. Freixe lucra în companie de 40 de ani.

autor
Aura Trif

Multinaționala cu sediul în Elveția l-a numit pe Philipp Navratil drept înlocuitor. Acțiunile Nestle au deschis în scădere cu peste 2,5% după scandalul intern, scrie The Guardian.

Nestlé a precizat că plecarea lui Freixe, după 40 de ani în companie, a urmat unei investigații conduse de președintele consiliului, Paul Bulcke, și directorul independent principal, Pablo Isla, cu sprijinul unor consultanți externi, privind relația cu un subordonat direct, cu încălcarea codului intern.

„A fost o decizie necesară”, a declarat Bulcke într-un comunicat. „Valorile și guvernanța Nestlé sunt fundații solide ale companiei noastre. Îi mulțumesc lui Laurent pentru anii săi de serviciu.”

Freixe a preluat funcția de CEO acum un an

Freixe a preluat funcția de CEO în septembrie anul trecut, după ce Nestlé l-a înlocuit pe predecesorul său, Mark Schneider.

Bulcke, care a anunțat în iunie că va demisiona anul viitor din poziția de președinte, a spus că Navratil este „recunoscut pentru rezultatele impresionante obținute în medii dificile”.

El a adăugat că succesorul lui Freixe este „cunoscut pentru prezența sa dinamică, inspiră echipele și conduce printr-un stil de management colaborativ și incluziv. Consiliul este încrezător că va impulsiona planurile noastre de creștere și va accelera eforturile de eficientizare. Nu schimbăm strategia și nu vom încetini performanța.”

Navratil și-a început cariera în compania elvețiană în 2001, ca auditor intern. După mai multe roluri comerciale în America Centrală, a fost numit manager pentru Nestlé Honduras în 2009.

Sursa: The Guardian

Etichete: actiuni, ceo, concediere, nestle,

Dată publicare: 02-09-2025 12:14

