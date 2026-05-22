Acestea rămân principalele puncte de blocaj în eforturile de mediere ale Pakistanului pentru un acord de pace între Statele Unite și Iran. Vineri a ajuns la Teheran și o echipă de negociere din Qatar.

Chiar dacă este rezervat în așteptări, secretarul de stat Marco Rubio spune că negocierile au înregistrat "unele progrese".

Rubi: ”Au existat unele ușoare progrese. Nu vreau să exagerez, dar a existat puțină mișcare și acest lucru este bun. Fundamentele rămân aceleași: Iranul nu poate avea niciodată arme nucleare. Pur și simplu nu se poate. Iar pentru a realiza asta, va trebui să abordăm problema uraniului puternic îmbogățit”.

Donald Trump: ”Obținem uraniul puternic îmbogățit. Îl vom obține, nu avem nevoie de acesta, nu îl vrem, probabil îl vom distruge după ce îl obținem, dar nu îi vom lăsa pe ei să îl aibă, e clar? Asta înseamnă nuclearizarea unei țări despre care unii ar spune că este cam nebună. Și nu putem permite Iranului să aibă o armă nucleară. Asta e tot”.

Americanii vor ca Teheranul să-și suspende programul nuclear pentru 20 de ani, în timp ce iranienii propun doar 3-4 ani. Și nu au de gând să renunțe la stocurile de uraniu îmbogățit.

Rubio: ”Pe lângă toate acestea, desigur, există și problema strâmtorilor. Iranul încearcă să instituie un sistem de taxare. Încearcă să convingă și Omanul să li se alăture în acest sistem de taxare pe o cale navigabilă internațională. Nu există nicio țară în lume care să accepte asta, cu excepția Iranului”.

Yvette Cooper, ministru de externe Marea Britanie: ”Este rușinos faptul că Iranul încearcă în continuare să deturneze întreaga economie globală, împiedicând transportului maritim internațional să treacă prin Strâmtoarea Ormuz. De aceea, Marea Britanie și Franța conduc împreună o coaliție de state pentru a menține presiunea în favoarea libertății de navigație, deoarece nicio țară nu ar trebui să poată restricționa transportul maritim internațional în acest mod”.

Ocupat cu Iranul și problemele globale, Donald Trump spune că ar putea lipsi de la nunta fiului său, care se căsătorește în week-end în Bahamas.

Trump: ”Lui i-ar plăcea să mă duc, dar va fi doar o mică ceremonie. Voi încerca să ajung. Sunt prins cu alte lucruri. I-am spus că nu e un moment tocmai potrivit pentru mine. Am o problemă care se numeşte Iran, plus alte probleme. Cum o dau nu e bine. Dacă mă duc, voi fi criticat. Dacă nu mă duc, voi fi criticat de presa care propagă știri false. Dar el (Donald Trump Jr) are alături o persoană foarte specială, pe care o cunosc de mult timp, și sper să aibă o căsnicie minunată”.

Donald Trump Jr. își va uni destinul cu manechinul Bettina Anderson. Fiul cel mai mare al președintelui a mai fost căsătorit, cu Vanessa Trump, cu care are cinci copii.