Iranul va proceda la eliminarea minelor din strâmtoare într-o perioadă de 30 de zile în urma unui acord, după care navele din toate ţările vor putea naviga liber şi în siguranţă, iar Iranul va înceta să mai perceapă taxe de tranzit, a consemnat Nikkei.

Încetarea focului convenită la începutul lunii aprilie ar urma să fie prelungită cu 60 de zile, existând planul de a purta discuţii privind programul nuclear al Iranului în timpul pauzei de două luni, a mai indicat Nikkei, citat de Agerpres.

Ce a discutat Trump cu iranienii

Iranul a anunţat luni progrese în negocierile cu Statele Unite în vederea unei încetări durabile a războiului, însă a îndepărtat perspectiva unui acord iminent, iar Donald Trump a insistat, la rândul său, asupra ajungerii la un text ”excelent” şi a făcut o legătură între Acordurile Abraham şi acordul cu Iranul, relatează AFP.

Situaţia, care se afla în impas de săptămâni de zile, a părut să se deblocheze sâmbătă, în urma unei vizite la Teheran a şefului armatei din Pakistan, mediatorul negocierilor, unor contacte diplomatice la Golful Persic în toate direcţiile şi unor declaraţii pozitive ale ambelor părţi.

Acest lucru a uşurat pieţele şi a condus la scăderea preţului petrolului sub pragul de 100 de dolari, luni.

"Este exact să spunem că am ajuns la o încheiere într-o mare parte a problemelor aflate în discuţie", a comentat luni un purtător de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghai.

"Însă, de aici şi până la a spune că semnarea unui acord este iminentă, nu poate nimeni să spună acest lucru", a adăugat el, acuzând Washingtonul că este versatil.

Preşedintele american Donald Trump a temperat, şi el, speranţele unei încheieri rapide.

"Fie acordul cu Iranul va fi un acord excelent şi semnificativ, fie nu va exista un acord", a scris el pe Truth Social, în timp ce aliatul său israelian insistă asupra necesităţii "eliminării în întregime a ameninţării nucleare" - un punct pe care Teheranul nu vrea să-l abordeze imediat.

El a anunţat luni că negocierile cu Iranul "avansează bine" şi că a cerut mai multor ţări, inclusiv Emiratelor Arabe Unite (EAU), Qatar, Pakistan, Egipt şi Iordania să adere la Acordurile Abraham în cadrul eforturilor americane în vederea ajungerii la un acord cu Iranul.

Trump a anunţat că aceste ţări ar fi "onorate" ca Iranul să adere la aceste acorduri, un ansamblu de acorduri care vizează o normalizare a relaţiilor cu Israelul.

Taxe de navigație

Pieţele preferă să reţină progresele, în speranţa unei deschideri a Strâmtorii Ormuz, a cărei închidere de către Teheran de la începutul războiului face să "explodeze" cursurile aurului negru.

Brent de la Marea Nordului, referinţa mondială a petrolului, s-a depreciat cu 5% luni şi a scăzut sub 100 de dolari - pentru prima oară de două săptămâni.

Bursele europene tranzacţionează pe verde.

Declanşat la 28 februarie de un atac americano-israelian în Iran, conflictul s-a extins la o mare parte a Orientului Mijlociu şi s-a soldat cu mii de morţi, mai ales în Iran şi Liban, unde mişcarea proiraniană Hezbollah a intrat în ostilităţi la începutul lui martie, atacând teritoriul israelian.

Un armistiţiu este în vigoare de la 8 aprilie între Iran şi Statele Unite, însă economia mondială continuă să fie zguduită de cvasi-blocarea Strâmtorii strategice Ormuz de către Iran de aproape trei luni.

Părând să deschidă uşa unui compromis, Iranul a vorbit mai degrabă despre taxe pentru "servicii de navigaţie" decât de taxe de trecere impuse navelor care tranzitează strâmtoarea.

El a cerut - la schimb - ridicarea blocadei americane a porturilor, pe care Donald Trump a anunţat că vrea să o menţină în vigoare "până se va încheia, certifica şi semna un acord".

În cadrul unor negocieri în culise, China, ale cărei peste jumătate dintre importurile de brut transportat pe cale maritimă provin din Orientul Mijlociu, în principal prin Strâmtoarea Ormuz, l-a primit luni pe premierul pakistanez Shehbaz Sharif la Beijing.

Active iraniene și frontul libanez

Alt contencios este deblocarea activelor iraniene blocate în străinătate, prin sancţiuni americane.

Iranul cere o eliberare a unei părţi a acestor active încă din primele etape ale stabilirii unui mecanism clar de garantare a deblocării altor fonduri, potrivit unei "surse informate" citată de agenţia iraniană de presă Tasnim.

Potrivit acestei surse, dezacorduri persistă în acest subiect.

Acest subiect este crucial pentru un Iran slăbit de zeci de ani de sancţiuni şi de război, potrivit unui analist de la International Crisis Group, Ali Vaez.

"Nu există nicio îndoială că, fără reconstrucţie, viitorul său va fi în joc. Iar de aceea un balon de oxigen pentru economie este o prioritate absolută a regimului iranian", declară el AFP.

Potrivit unei surse apropiate negocierilor, guvernatorul Băncii centrale a Iranului, şeful diplomaţiei şi negociatorul-şef iranieni se află luni într-o vizită la Doha, pentru a discuta despre deblocarea unor fonduri.

Rămâne frontul libanez al conflictului, "pilula otrăvită", care ar putea să deraieze negocierile, avertizează Vaez.

Potrivit Teheranului, armistiţiul este necesar să se aplice tuturor fronturilor războiului în regiunea Orientului Mijlociu - inclusiv Libanului.

"Iranul nu-şi poate permite să sacrifice Hezbollahul, care i-a venit în ajutor, însă, insistând asupra acestui punct, el oferă Israelului un mijloc de a face să eşueze un acord între Iran şi Statele Unite", subliniază acest expert.

Premierul Benjamin Netanyahu a dat asigurări duminică că Donald Trump a reiterat "dreptul" Israelului de a se apăra.

Atacurile israeliene s-au soldat cu 3.100 de morţi în Liban şi cu deplasarea a peste un milion de persoane, potrivit autorităţilor.