Scopul este adoptarea legislaţiei până la sfârşitul acestui an, astfel încât Banca Centrală Europeană (BCE) să poată aproba oficial introducerea euro digital la 1 ianuarie 2027, la 25 de ani de la intrarea în circulaţie a bancnotelor şi monedelor euro. Lansarea efectivă este estimată pentru 2029, după o fază pilot care va începe anul viitor şi va implica aproximativ 40 de bănci şi companii de plăţi, scrie News.ro.

Ce este euro digital

Euro digital va fi o versiune electronică a numerarului emisă direct de Banca Centrală Europeană, fiind singura formă de bani ai băncii centrale disponibilă publicului în format digital.

BCE a precizat că bancnotele şi monedele vor rămâne în circulaţie pe termen nelimitat, însă utilizarea numerarului este în scădere, în timp ce criptomonedele şi monedele stabile (stablecoins), majoritatea legate de dolarul american, câştigă teren.

Potrivit BCE, euro digital ar consolida încrederea în sistemul financiar şi ar reduce dependenţa Uniunii Europene de operatori americani de plăţi precum Visa, Mastercard şi PayPal, întărind astfel suveranitatea monetară a blocului comunitar.

Cum va putea fi utilizat

Utilizatorii vor putea efectua plăţi gratuit, fie printr-o aplicaţie dedicată, fie prin aplicaţiile de mobile banking ale băncilor. Persoanele care nu folosesc telefoane inteligente vor putea plăti cu un card special.

Comercianţii vor fi obligaţi, în general, să accepte euro digital, deoarece acesta va avea statut de mijloc legal de plată. Comisioanele pe care băncile şi furnizorii de servicii de plată le vor putea percepe comercianţilor vor fi plafonate prin lege.

Băncile susţin însă că ar trebui compensate pentru costurile modernizării sistemelor informatice necesare implementării noului sistem.

Nu. Legislaţia va stabili o limită a sumelor pe care fiecare persoană le poate deţine în euro digital, pentru a evita retragerile masive din conturile bancare.

În discuţiile actuale este analizat un plafon de 3.000 de euro pentru fiecare utilizator. După efectuarea unor plăţi, suma va putea fi completată din nou până la acest nivel.

În plus, deţinerile în euro digital nu vor fi remunerate cu dobândă, tocmai pentru a limita transferul economiilor din bănci către noua monedă digitală.

Cum va fi protejată confidenţialitatea

Banca Centrală Europeană afirmă că nu va avea acces la detaliile plăţilor efectuate de utilizatori.

În cazul plăţilor realizate prin aplicaţiile bancare, băncile comerciale vor vedea informaţiile despre tranzacţii în acelaşi mod în care o fac şi în prezent pentru plăţile digitale.

Euro digital va include şi un mod offline, care va permite efectuarea plăţilor fără conexiune la internet. În acest caz, detaliile tranzacţiilor nu vor fi înregistrate, fiind vizibile doar modificările soldurilor conturilor.