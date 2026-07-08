Opt dintre cele 27 de state membre s-au opus deschiderii unei noi runde de negocieri de aderare cu Serbia în cadrul unei reuniuni la care au participat ambasadorii Uniunii Europene la Bruxelles miercuri, au confirmat trei diplomați ai UE pentru Euronews.

Statele membre care se opun deschiderii Cluster-ului 3 – care se concentrează pe competitivitate și creștere economică incluzivă – au fost Țările de Jos, Suedia, Finlanda, Belgia, Estonia, Lituania, Bulgaria și Croația.

Cele trei state membre care rămân mai puțin opuse, dar nu sunt convinse, sunt Danemarca, Luxemburg și Letonia, în timp ce printre susținătorii generali ai aderării Serbiei se numără și Franța, o forță influentă.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat anterior că Uniunea Europeană are nevoie de o „Serbie puternică și democratică” alături de ea.

Mai multe state membre ale UE susțin continuarea negocierilor de aderare cu Serbia, avertizând că blocarea procesului riscă să îndepărteze Belgradul de Uniune, în ciuda reformelor realizate în ultima perioadă.

Serbia este stat candidat la aderare din 2012 și a deschis până acum 22 de capitole de negociere, însă avansarea către un nou grup de capitole (Cluster 3) necesită acordul unanim al tuturor celor 27 de state membre.

Comisia Europeană consideră că Serbia a făcut progrese semnificative, inclusiv prin retragerea unor modificări controversate ale legilor justiției și prin reforme privind libertatea presei, cadrul electoral și cooperarea în domeniul politicii externe și de securitate. Deși Belgradul nu s-a aliniat sancțiunilor UE împotriva Rusiei, executivul european subliniază că Serbia a colaborat pentru prevenirea eludării acestora și a oferit sprijin Ucrainei.

Totuși, opt state membre continuă să se opună deschiderii Clusterului 3, invocând probleme persistente legate de statul de drept și refuzul Serbiei de a adopta sancțiunile împotriva Moscovei. Comisia Europeană și mai mulți oficiali europeni, inclusiv comisarul pentru extindere Marta Kos, susțin însă că reformele recente justifică relansarea negocierilor, chiar dacă sunt necesare noi progrese în domeniul justiției.