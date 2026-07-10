„Dacă Republica Moldova, Guvernul mențin actualul ritm de pregătire, de reforme și de determinare, deci dacă nu obosesc sau dacă nu se întâmplă accidente politice, atunci părerea mea este că până în 2028 e posibil să finalizeze toate capitolele de negociere și să-și realizeze obiectivul de a ajunge în 2030. Mă bucur foarte mult că procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană se menține pe agenda UE și a tuturor statelor membre. Cel puțin acestea sunt semnalele de la Bruxelles și din capitalele statelor membre, pe care le primim. Ceea ce cred că merită spus este faptul că Republica Moldova, Guvernul Republicii Moldova, a făcut un efort meritoriu să avanseze și în transpunerea legislativă, și în reforma instituțiilor. Și, ceea ce este mai important, a început chiar să aplice politicile europene”, a spus Vasile Pușcaș, conform Agerpres.

El a adăugat că Republica Moldova are o serie de atuuri în procesul de aderare, dar că există și o serie de puncte slabe.

„Atuurile sunt că există o determinare la ora actuală cvasigenerală, exceptând acele grupări politice care nu vor fi niciodată, probabil, de acord să voteze pentru aderarea la UE. Există o susținere cvasigenerală și lucrul aceste este pozitiv. În al doilea rând, există o determinare clară a Guvernului, care lucrează pe baza unei strategii și a unui program de pregătire a aderării. Și ceea ce a impresionat până acum Republica Moldova este faptul că a respectat acest program, într-o pondere de peste 90%, spre deosebire de alte state, mai ales din Balcani, care au o altă atitudine. Un al treilea avantaj este faptul că au echipă de negociere tânără și foarte determinată și asta îmi amintește de echipa României, care, la fel, era foarte tânără, foarte profesionistă și foarte determinată să ducă țara spre Uniunea Europeană”, a mai arătat Vasile Pușcaș.

Procesul de aderare la UE este îngreunat de contextul internațional, de războiul din regiune și de acțiunile unor actori din est, care se opun extinderii UE și încearcă, inclusiv prin influența exercitată în Republica Moldova, să frâneze apropierea acesteia de Uniunea Europeană.

„Greutăți sunt mediul internațional, care este destul de complex și mai ales foarte deschis la schimbări bruște. În al doilea rând, este vorba de războiul din zonă și, nu în ultimul rând, este vorba de vecinătatea estică foarte mare, care nu privește cu ochi buni procesul de aderare și mai ales infuziunile în Republica Moldova, care încearcă să pună frâne”, a punctat Vasile Pușcaș.