Naval News: Cel mai puternic submarin nuclear al Rusiei, Belgorod, a fost văzut în Marea Barents

Conform sursei citate, Belgorod (K-329) este un ”submarin unic”, care are aproximativ 178 de metri lungime, 15 metri lățime și 30.000 de tone.

Asta îl face, de departe, cel mai mare submarin construit în lume, de când s-a lansat clasa Typhoon și până acum.

Belgorod este înarmat cu arma strategică Poseidon, care și ea este unică - mai notează cei de la Naval News.

Descrisă de Marina SUA drept o „torpilă autonomă intercontinentală cu propulsie nucleară și armată nuclear” , Belgorod combină o rază de acțiune incredibilă cu o performanță uimitoare.

Există îngrijorarea că, cu armele actuale, este efectiv de neoprit, odată ce a fost lansat.

Lansat în 2019, Belgorod a fost pus sub comandă în mod oficial pe 8 iulie 2022, așa că aceasta este una dintre primele sale misiuni cu distanță mai lungă.

Dar vehiculul este în prezent încă foarte aproape de casă, ”în curtea din spate” a Marinei Ruse.

”Am observat că submarinul a părăsit Severodvinsk în Marea Albă în urmă cu câteva săptămâni și a ajuns în Marea Barents până pe 22 septembrie. Era încă acolo pe 27 septembrie. În ambele date, vehiculul de război a fost observat la suprafață. Acest lucru nu este ceva neobișnuit, pentru submarine noi ca acesta.

Media hype claims that a unique Russian submarine, the #Belgorod, has 'vanished'. This may be exaggerated.

➡️ Naval News can share images of the submarine operating on the surface in the Arctic. ????????

Story by @CovertShores https://t.co/dXqgvVRYJn