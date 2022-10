Temeri privind utilizarea „celei mai recente arme” după apariția unor „stâlpi luminoși” pe cer, în Rusia. Ce erau de fapt

Datorită faptului că Belgorod este situat în apropierea graniței cu Ucraina, pe rețelele de socializare au început să apară speculații că acest lucru ar putea avea cumva legătură cu războiul. În ultimele luni, străluciri și fulgere au fost observate în mod repetat peste oraș - practic, acestea au fost asociate cu sistemele de apărare aeriană.

Alții au susținut că armata rusă ar putea folosi un fel de ”armă nouă”. „Astăzi au fost folosite pentru prima dată cele mai recente arme ale Federației Ruse. Din cauza circumstanțelor, este puțin probabil să aflăm, dar mulți oameni au văzut strălucirea de pe cer astăzi”, a spus „comandantul militar” Andrey Rudenko. El a postat pe canalul său de Telegram un link către o notă RIA Novosti publicată în noaptea de 4 octombrie, intitulată „Rusia efectuează experimente pe sateliții străini, a informat Ministerul Apărării”.

Pe canalele anonime de Telegram au apărut păreri că ceea ce s-a întâmplat ar putea fi rezultatul folosirii laserului ”Peresvet”.

Această armă laser a fost anunțată de președintele Vladimir Putin în martie 2018. Potrivit Ministerului Apărării, în același an, „Peresvet” a preluat sarcina de luptă experimentală. Nu au fost dezvăluite până acum informații despre caracteristicile lui „Peresvet”; se presupune că acest laser este capabil să orbească sistemele de recunoaștere prin satelit ale inamicului, dar nu a fost raportat nimic despre utilizarea lor reală sau testele de succes.

Aproximativ în aceeași perioadă, pe 4 octombrie, rapoartele despre o strălucire similară au început să apară și în alte orașe - în special, la Moscova.

Însă, Centrul Meteorologic Phobos a explicat că ceea ce s-a întâmplat a fost doar un fenomen atmosferic obișnuit numit halou - o strălucire secundară în jurul unei surse de lumină. Un stâlp solar este unul dintre cele mai comune tipuri de halou. Se formează datorită refracției luminii în cristalele de gheață suspendate în aer și poate fi observată iarna pe vreme umedă calmă când Soarele se află la un anumit unghi față de orizont sau când există o sursă strălucitoare de lumină pe pământ.

Weird yellow light seen above Belgorod, Russia ????????.

Any guesses what it is?? pic.twitter.com/cdkaBSxdEp