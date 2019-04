Submarinul sinistru al lui Putin. Ar putea șterge un oraș întreg de pe fața pământului

Submersibilul măsoară 184 de metri, este dotat cu 6 torpile nucleare și capabil să transporte focoase cu o putere explozivă echivalentă cu două milioane de tone de TNT, având o putere de 130 de ori mai mare decât bomba de la Hiroshima.

The Belgorod is expected to operate in the #Arctic and the #North #Atlantic – areas where #Russian #submarine activity has increased tenfold in recent years https://t.co/KLMPi7E7pC