România se află printre statele cu contribuții reduse. Șeful NATO spune că Europa trebuie să își asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru apărarea Alianței și să reducă dependența de Statele Unite, iar șefa diplomației române afirmă că toate statele europene trebuie sprijinite pentru a-și mări capacitatea de apărare.

Mark Rutte, secretarul general NATO: Anul trecut ați văzut creșteri uriașe ale cheltuielilor pentru apărare. Întreaga Alianță este la 2%. Este enorm. Și este necesar, pentru că, în cele din urmă, nu putem fi excesiv de dependenți și nu putem continua să fim excesiv de dependenți de un singur aliat. Pur și simplu nu este sănătos. Și exact asta am convenit cu Statele Unite: că ele vor rămâne implicate, desigur, cu umbrela nucleară, dar și convențional, însă europenii vor avea mai multă grijă de propria apărare.

Oana Țoiu, ministrul interimar de Externe: Nu este în interesul României ca europenii să fie împărțiți în buni și răi. Susținem mecanismele de finanțare pentru toate statele care vor să își crească practic capacitatea de apărare, ca astfel să crește capacitatea Europei de a prelua mai mult din responsabilitatea comună NATO, pentru că Statele Unite ale Americii a anunțat foarte clar că o să descrească treptat prezența.

Corespondent ȘtirileProTV: La această oră miniștrii de Externe ai statelor NATO se află la o cină informală, cina este găzduită de ministrul de Externe suedez și are loc în prezența familiei regale. Reuniunea miniștrilor de Externe va avea loc mâine la un hotel de aici din oraș. Aliații vor veni cu cifrele pe masă, cât a cheltuit fiecare stat pentru Apărare și cum va ajunge la noile ținte. Surse din cadrul alianței spun că partea americană cer tot timpul statistici clare cu cât a cheltuit fiecare stat membru. Aliații și-au asumat deja 5% din PIB pentru Apărare, anul trecut la summitul de la Haga, iar acum este momentul bilanțului înainte de Summitul NATO care va avea loc în iulie la Ankara. Surse oficiale spun că România are o țintă de 2,45% din PIB ceea ce ne-ar oferi o poziție confortabilă. Un alt subiect sensibil care va fi discutat este sprijinul pentru Ucraina. Secretarul general al NATO a spus că acest ajutor financiar pentru Ucraina nu este împărțit echitabil între statele membre, s-a vorbit chiar și de 0,25% din PIB, contribuția fiecărui stat membru, dar această propunere a lui Mark Rutte nu are unanimitate, așa că se vor găsi alte soluții. De exemplu, există un mecanism de finanțare prin care cu bani europeni se cumpără arme americane, estimarea este la 4,5 miliarde de euro până în acest moment contribuție, iar România a avut o contribuție de 50 de milioane de euro, adică 1,1%. La reuniunea de mâine va veni și secretarul de stat american, Marco Rubio. Sunt diplomați care vor spune că-i vor cere să vină cu cifre concrete despre când și cum se vor retrage trupele americane din Europa. Washingtonul a anunțat zilele trecute retragerea a 5.000 de soldați din Europa din acest an.