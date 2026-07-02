Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că eforturile de reînarmare ale Europei au deja un impact economic semnificativ în Statele Unite, unde asigură aproximativ 195.000 de locuri de muncă în industria americană de apărare prin comenzi de arme în valoare de aproximativ 300 de miliarde de dolari, scrie Novinite.

Într-un interviu acordat Financial Times, Rutte a prezentat comerțul transatlantic în creștere în domeniul apărării ca un argument atât strategic, cât și economic pentru angajamentul continuu al SUA față de NATO, în special în contextul în care Donald Trump se pregătește să participe la un summit al alianței.

Șeful NATO a declarat că invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia, combinată cu presiunea SUA asupra aliaților europeni de a crește cheltuielile militare, au declanșat o expansiune rapidă a bugetelor de apărare în întreaga Europă. Cu toate acestea, el a menționat că există incertitudine cu privire la garanțiile de securitate pe termen lung ale Washingtonului, ceea ce a determinat mai multe guverne europene să caute o mai mare claritate cu privire la intențiile SUA.

Rutte a subliniat amploarea angajamentelor actuale de achiziții, afirmând că „există un total de 300 de miliarde de dolari în comenzi restante pentru vânzări europene și canadiene din Statele Unite în următorii ani”, adăugând că aceste contracte susțin aproape 200.000 de locuri de muncă în sectorul american de apărare.

De asemenea, el a subliniat o creștere mai amplă a cheltuielilor militare, estimând cheltuieli suplimentare cu armamentul în valoare de 250 de miliarde de dolari în ultimii doi ani în rândul aliaților NATO.

Producătorii americani transmit Europei că vor livra arme cu întârziere, pentru alți clienți au prioritate

Potrivit acestuia, această creștere ar trebui să fie însoțită de termene de producție mai rapide și de o disciplină a costurilor din partea producătorilor de apărare de ambele părți ale Atlanticului.

„Trebuie să ne asigurăm că această creștere a cheltuielilor se traduce printr-o livrare mai rapidă, nu prin prețuri mai mari”, a declarat Rutte, îndemnând industria să se adapteze la cererea tot mai mare determinată de războiul din Ucraina și de tensiunile geopolitice mai ample.

În același timp, oficialii americani au avertizat partenerii europeni cu privire la potențialele întârzieri în livrările de arme, invocând presiunea asupra stocurilor americane din cauza conflictelor în curs și o reorientare a priorităților de producție către aliații strategici din alte regiuni, inclusiv din Golf.

În ciuda eforturilor Europei de a-și extinde propria bază industrială de apărare, Rutte a subliniat că Statele Unite rămân esențiale pentru pregătirea militară generală a NATO și pentru capacitatea de descurajare.

El a susținut că integrarea continuă a producției de apărare transatlantică este esențială, deoarece aliații răspund provocărilor de securitate pe termen lung care decurg din războiul Rusiei împotriva Ucrainei.