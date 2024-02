Motivul pentru care o chelneriță a fost concediată după ce a primit un bacșiș uriaș. L-a împărțit apoi cu colegii săi

Linsey Boyd era în tură la Mason Jar Cafe din Benton Harbour, Michigan, la începutul acestei luni, când un client comandat în valoare de 32 de dolari.

În condiții normale, bacșișul pentru o astfel de notă de plată ar trebui să se situeze undeva în jurul a 3-6 dolari. Dar când a plecat, bărbatul a lăsat un bacșiș de 10.000 de dolari.

Bărbatul a cerut să rămână anonim, dar a dezvăluit că se afla în oraș pentru slujba de pomenire a unui prieten și a vrut să-și onoreze prietenul prin această faptă bună.

Boyd îl aștepta pe bărbat în acel moment și a fost de acord să împartă bacșișul cu colegii ei de muncă, așa cum a cerut bărbatul.

O altă chelneriță, Ana White, a comentat: „Suntem cu toții super recunoscători pentru asta. Lucrez aici de șase ani și nu am văzut niciodată, am văzut bacșișuri mari, dar nu am văzut niciodată 10.000 de dolari. Așa că a fost foarte amabil și drăguț din partea lui să facă asta, pentru că, vreau să spun, suntem cu toții diferiți și trăim cu toții în medii diferite, dar cu toții trecem prin ceva diferit, așa că suma aceea de bani ne-a ajutat foarte mult pe toți”.

Cu toate acestea, la doar câteva zile, Boyd a fost concediată.

Au apărut postări pe rețelele de socializare despre plecarea sa din cafenea și au făcut aluzie la o atmosferă toxică apărută în cafenea în urma pontului.

Într-un interviu pentru The Guardian, avocata lui Boyd, Jennifer McManus, a susținut că personalul de bucătărie din cafenea s-a simțit lăsat pe dinafară după ce nu a primit nimic din bacșiș.

Ea a susținut că Boyd, care folosește și numele de familie Huff, s-a dus la managerii ei pentru a-i informa, dar aceștia ar fi vrut să știe cine avea o problemă cu modul în care a fost împărțit bacșișul.

Ca răspuns, Boyd ar fi spus: „Nu am de gând să dau numele niciunuia dintre ei... pentru că nu vreau să creez o problemă și mai mare. Aș vrea doar să mă ajute să rezolvăm această problemă”.

Ca urmare, susține avocatul, Boyd ar fi fost concediată pentru că a refuzat să dea numele colegilor ei.

Chelnerița a distribuit o postare pe Facebook despre presupusa concediere, spunând că i s-a spus să nu mai vină luni dimineața și că a primit un telefon a doua zi pentru a i se spune că a fost „concediată”.

Proprietarii de la Mason Jar, Abel Martinez și Jayme Cousins, au susținut că concedierea nu a avut legătură cu bacșișul.

