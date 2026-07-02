"Contăm de asemenea mult pe o decizie a SUA privind licenţele pentru Patriot şi pe alte forme de cooperare. Sunt genul de măsuri care pot opri acest război şi împiedica atacuri precum acesta", a postat Zelenski pe Facebook.

Bilanţul atacului rusesc masiv asupra capitalei ucrainene a crescut la cel puţin 13 morţi şi 86 de răniţi, a anunţat joi primarul Kievului, iar şeful diplomaţiei ucrainene a făcut la rândul său apel la aliaţii ţării să furnizeze sisteme de apărare antiaeriană.

"Nu întârziaţi deciziile privind apărarea aeriană pentru Ucraina! Este principala noastră cerere către partenerii noştri după o noapte de oruoare la Kiev", a declarat ministrul rus de externe, Andrii Sîbiga.

"La ora actuală, există 13 morţi", a spus primarul Vitali Kliciko. Un precedent bilanţ furnizat de autorităţile locale avansa numărul de nouă morţi.