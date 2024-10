Pasagerii unei croaziere de trei ani şi jumătate, pregătiţi de ridicarea ancorei după o întârziere în Belfast

La auzul veștii, pasagerii au aplaudat și l-au îmbrățișat pe căpitan. Însă, se pare că oamenii nu au scăpat de ghinion. Din cauza unor probleme cu actele portuare, ambarcațiunea este încă în largul coastelor nord-irlandeze.

Vasul de croazieră a plecat în luna mai din portul britanic Southampton, într-o călătorie în jurul lumii care ar fi trebuit să dureze trei ani și jumătate. Nu a ajuns, însă, prea departe. În ultimele 4 luni a poposit în portul Belfast, pentru reparații la motor și cârmă. În același șantier naval unde a fost construit Titanicul.

Mulți dintre pasageri au preferat să se întoarcă acasă în această perioadă. Iar alții au plecat să viziteze zone din Europa, dar au fost și câteva zeci care s-au cazat la hotelurile din Belfast. Au fost primiți pe navă în timpul zilei și li s-au oferit mese și divertisment, dar nu li s-a permis să rămână peste noapte.

Melody Thor Hennessee, turist din Florida: „Astăzi jucăm mini-golf. Dar, sincer, am fost deja la aproape toate restaurantele și barurile din Belfast. Acum ne place Guinness. Și asta e ceva important.Guinness-ul american nu e deloc la fel ca aici. Deloc. Complet diferit. Așa că acum chiar ne place Guinness. Bem câte unul în fiecare zi”.

Pauza a fost de bun augur pentru un cuplu. Cei doi s-au cunoscut pe navă și tot aici au decis să se căsătorească.

Reporter: „Crezi că s-ar fi întâmplat asta fără întârzierea în Belfast?

Angie Harsanyi din Colorado, US: Nu cred. Eram deja prieteni, dar faptul că am avut tot acest timp pentru noi, în loc să fim laolaltă cu alte câteva sute de persoane a accelerat lucrurile. Nu știu dacă am fi ajuns aici sau nu. Ca să cunoști pe cineva trebuie să petreci timp cu acea persoană. Și noi am avut această oportunitate în timpul plimbărilor care ne-au învățat multe unul despre celălalt și ne-au făcut cei mai buni prieteni. Iar pe o navă ca asta, vrei să fii cel mai bun prieten cu cineva înainte să începi o relație”.

Un turist din Texas a luat un suvenir neașteptat din port: Un model al pachebotului Titanic.

Reporter: „Crezi că vreun pasager va considera asta un semn rău?

Andy Garrison, turist din Texas: Poate, dar asta e problema lor. Nu e problema mea”.

Croaziera a fost una ieșită din comun încă de la început. Pasagerii au avut ocazia să devină proprietari ai cabinelor și să-și petreacă până la 15 ani la bordul navei aflată într-o perpetuă călătorie în jurul lumii.

Prețurile pleacă de la 99.000 de dolari, la care se adaugă o taxă lunară. Însă, au fost destui doritori care și-au vândut bunurile ca să-și petreacă următorii ani pe oceanele lumii.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: