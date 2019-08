Momentul în care un polițist rus bate cu brutalitate cu bastonul un protestatar. VIDEO

Peste 1000 de manifestanţi s-au strâns pe străzile capitalei ruse, după ce autorităţile de la Kremlin le-au interzis mai multor reprezentanţi ai opoziţiei să candideze la alegerile locale de luna viitoare.

Ca să îi disperseze, forţele de ordine au intervenit brutal. O înregistrare în care un polițist lovește cu bestialitate cu bastonul un protestatar imobilizat de alți polițiști s-a viralizat, șocând prin brutalitatea ei.

This footage needs no commentary. #Moscowprotests pic.twitter.com/OokATQJizn