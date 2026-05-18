Momentul în care două avioane de vânătoare s-au ciocnit în aer, la un show aviatic din SUA. VIDEO

Două avioane de vânătoare americane au fost implicate duminică într-o coliziune în zbor, în timpul unui show aviatic în apropierea bazei aeriene Mountain Home din statul Idaho.

Claudia Alionescu

Accidentul s-a produs în timpul show-ului aviatic Gunfighter Skies, la o distanţă de 3,2 kilometri de baza Forţelor Aeriene ale SUA, a declarat un purtător de cuvânt.

Baza aeriană Mountain Home, situată la aproximativ 80 de kilometri sud de Boise, a anunţat pe reţelele de socializare că zona a fost izolată.

Echipele de intervenţie de urgenţă se află la faţa locului, se desfăşoară o anchetă, iar mai multe detalii vor fi făcute publice pe măsură ce vor fi disponibile”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Videoclipurile postate pe reţelele de socializare au arătat patru paraşute deschizându-se în timp ce avioanele se prăbuşeau la sol după coliziune.

Organizatorii spectacolului aerian au declarat că cei patru membri ai echipajului s-au catapultat în siguranţă.

