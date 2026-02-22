El a apreciat că există "şanse bune" de a se ajunge la un acord, transmite AFP.

'Cred că există încă şanse bune să ajungem la o soluţie diplomatică din care ambele părţi să câştige', a declarat el într-un interviu la postul american CBS

'Continuăm negocierile, în timp ce lucrăm la elementele unui acord şi la o primă versiune a textului' în vederea unei noi întâlniri cu negociatorii americani, 'probabil joi, la Geneva', a indicat Abbas Araghchi.

Ministrul a insistat, însă, că Iranul 'are dreptul să se apere' şi că, în faţa unui 'act de agresiune', orice răspuns este 'justificat şi legitim'.

'Rachetele noastre nu pot atinge pământul american. Trebuie, aşadar, în mod evident, să găsim o altă soluţie (...) şi să lovim baza americană din regiune', a repetat Araghchi, fără a preciza la care din baze se referă.

'Deocamdată, nu negociem decât pe problema nucleară şi niciun alt subiect nu este abordat', a mai spus ministrul iranian.

SUA doresc să se discute, de asemenea, despre rachetele balistice ale Iranului, precum şi despre sprijinul Teheranului pentru grupări armate din regiune ostile Israelului.

Pentru a impune un acord, preşedintele Donald Trump ameninţă cu o intervenţie militară şi a trimis două portavioane şi peste o duzină de nave de război în regiune.

Potrivit Axios, care citează, sub rezerva anonimatului, un responsabil american de rang înalt, SUA - reprezentate la negocieri de emisarul special Steve Witkoff şi de ginerele lui Trump, Jared Kushner - sunt gata de noi negocieri 'dacă vor primi o propunere iraniană detaliată în următoarele 48 de ore'.

Deşi Trump doreşte 'zero îmbogăţire' de uraniu pe teritoriul iranian, Washingtonul examinează, potrivit Axios, posibilitatea de a autoriza 'o îmbogăţire simbolică şi limitată', ce nu ar pemite dezvoltarea armei nucleare.

'Ca ţară suverană, avem tot dreptul să decidem pentru noi înşine. Am dezvoltat această tehnologie prin noi înşine, datorită oamenilor noştri de ştiinţă, şi ţinem la ea', a declarat duminică ministrul Araghchi.

Tot duminică, studenţi susţinători, de o parte, şi adversari, de cealaltă parte, ai puterii s-au aflat faţă în faţă pentru a doua zi consecutiv, la adunări de omagiere a manifestanţilor ucişi în recentele tulburări.