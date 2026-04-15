”Un grup de hackeri proruşi a încercat să perturbe activităţile unei ţinte în Suedia. Acest lucru a eşuat”, a anunţat într-o conferinţă de presă Carl-Oskar Bohlin.

Serviciile ”suedeze de informaţii au preluat cazul şi l-au identificat pe actorul din spatele acestui atac, care are legături cu serviciile de informaţii şi de securitate ruseşti. Din fericire, nu au existat consecinţe grave, mulţumită unui mecanism de protecţie intergrat”, a declarat el.

Ameninţarea cibernetică la adresa Suediei s-a agravat după invazia la scară mare a Ucrainei de către Rusia, a amintit ministrul.

Acest incident care a avut la o centrală termică arată ”o schimbare în comportamentul Rusiei, care se arată de-acum mai înclinată să-şi asume riscuri şi mai imprudentă, ceea ce ar putea avea consecinţe potenţial foarte nefaste asupra societăţii”, a avertizat el.

Guvernul suedez ia această situaţie ”foarte în serios”, a subliniat ministrul.

Sensibilitatea cetățenilor

Suedia cooperează cu aliaţii pentru a contracara ”ameninţări hibride rusești”, a subliniat Carl-Oskar Bohlin în această confeinţă de presă, pe care a susţinut-o alături de directorul Centrului Naţional suedez de Securitate Cibernetică John Billow.

”Susţinerea noastră (militară şi economică) a Ucrainei rămâne, bineînţeles, neschimbată”, a subliniat el.

”Este important să se vorbească în mod clar despre ameninţările hibride cu care Suedia şi aliaţii săi se confruntă”, a insistat ministrul suedez.

”Acţionăm, astfel, pentru a le transmite un semnal clar celor care ne ameninţă şi pentru a le spune că vedem ceea ce fac”, a declarat Carl-Oskar Bohlin.

Guvernul a ales să comunice cu privire la acest incident cu scopul de a consolida ”conştientizarea în cadrul societăţii”.