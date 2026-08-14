De asemenea, au fost î întreruperi de curent în locuinţe şi cel puţin patru persoane au murit, relatează Reuters, potrivit News.

Peste 360 de milimetri de precipitaţii au căzut în 24 de ore în anumite zone ale prefecturii Chiba, situată în vecinătatea capitalei Tokyo, inundând drumurile şi căile ferate şi provocând întreruperi de curent la aproape 25.000 de gospodării, în una dintre cele mai aglomerate săptămâni de vacanţă din Japonia.

Autorităţile au declarat că, până în prezent, au fost confirmate patru decese, inclusiv cel al unei persoane rămase blocată într-un vehicul scufundat. Soldaţi au fost trimişi în zonă pentru a ajuta la eforturile de salvare.

„Acest caz a reprezentat o situaţie extrem de neobişnuită, chiar şi după standardele meteorologice istorice ale Japoniei”, a declarat, vineri dimineaţă, reporterilor guvernatorul prefecturii Chiba, Toshihito Kumagai. „Am făcut faţă multor dezastre în trecut, dar nu am mai trăit niciodată un caz ca acesta”, a afirmat el.

Perturbările din transporturi au lăsat aproximativ 7.000 de persoane blocate la Narita, a declarat un purtător de cuvânt al aeroportului, adăugând că toate zborurile sunt programate să se desfăşoare normal vineri. Japan Airlines a precizat că unele zboruri ar putea înregistra întârzieri, dar nu se preconizează anulări în acest moment.

Principalele autostrăzi din Chiba, inclusiv traseele care leagă Aeroportul Narita, unul dintre principalele noduri de transport internaţional ale Japoniei, de centrul Tokyo-ului, au rămas închise, forţând şoferii să folosească rute alternative şi ducând la un trafic intens, potrivit operatorului de autostrăzi NEXCO East.

Mai multe servicii feroviare au rămas suspendate vineri dimineaţă, deşi unele trenuri care leagă Narita de Tokyo şi-au reluat circulaţia.