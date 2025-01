Mii de oameni au ieșit în stradă în Germania. Congresul AfD a fost întârziat. „Nu naziștilor” | FOTO & VIDEO

Manifestanţii s-au îndreptat spre centrul de congrese din Riesa, un oraş situat între Leipzig şi Dresda, unde partidul de extremă dreapta se reuneşte în acest weekend pentru a-şi adopta programul electoral.

A key congress of the far-right Alternative for Germany (AfD) party was delayed Saturday as thousands shouting "No to Nazis" protested outside the venue in the eastern town of Riesa.

Read more: https://t.co/Ysvj5wUIgk pic.twitter.com/kk0wP3sE6l