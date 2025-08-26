Elon Musk anunță că va înființa o companie de IA, numită Macrohard, un nume ales special pentru a râde de Microsoft

Elon Musk își dublează eforturile în domeniul inteligenței artificiale. Pe lângă compania sa xAI, care a achiziționat recent X (fostul Twitter) pentru 33 de miliarde de dolari, miliardarul a anunțat planuri de a construi „o companie de software pur AI”.

Această companie s eva numi Macrohard, adică un joc de cuvinte ironic la adresa Microsoft, respectiv ”macro” în loc de ”micro” și ”hard” în loc de ”soft”.

El a făcut anunțul astăzi pe X, solicitând în același timp profesioniștilor din domeniu să se alăture xAI și să contribuie la dezvoltarea companiei.

„Este un nume ironic, dar proiectul este foarte real! În principiu, având în vedere că companiile de software precum Microsoft nu produc ele însele hardware fizic, ar trebui să fie posibilă simularea acestora în întregime cu ajutorul AI.”, a transmis Musk.

Join @xAI and help build a purely AI software company called Macrohard. It’s a tongue-in-cheek name, but the project is very real! In principle, given that software companies like Microsoft do not themselves manufacture any physical hardware, it should be possible to simulate… — Elon Musk (@elonmusk) August 22, 2025

Anunțul a primit reacții mixte pe rețelele de socializare, fiind criticat dur cu meme-uri, precizează Windows Central.

Cu toate acestea, Elon Musk nu are în totalitate dreptate când spune că Microsoft este o companie exclusiv de software. Deși Microsoft este binecunoscută pentru dezvoltarea de software precum Windows și Microsoft 365 Office, care au fost adoptate pe scară largă de utilizatori din întreaga lume de-a lungul anilor, compania s-a implicat și în dezvoltarea de hardware, inclusiv computere, jocuri și hardware mobil (RIP Windows Phone).

Dar nici Musk nu greșește în totalitate. O mare parte din hardware-ul și serviciile companiei au ajuns prematur în ”cimitirul” Microsoft.

Recent, Satya Nadella, CEO-ul Microsoft, a indicat că compania își schimbă orientarea de la viziunea lui Bill Gates privind „fabrica de software” către trei domenii principale de activitate: inteligența artificială, securitatea și calitatea.

În ultimii ani, Microsoft pare să-și fi dublat eforturile în domeniul IA, mai ales după ce a făcut o investiție de miliarde de dolari în OpenAI. De atunci, gigantul tehnologic a integrat capacități IA de ultimă generație în întreaga sa suită de tehnologii.

În ciuda eforturilor de a îmbunătăți experiența utilizatorilor Copilot pentru Windows, utilizatorii par să fie mai înclinați către ChatGPT de la OpenAI, care se mândrește cu peste 700 de milioane de utilizatori săptămânali. Chiar și companiile par să prefere ChatGPT în detrimentul Copilot, deși ambele instrumente se bazează pe aceeași tehnologie.

Rivalitatea lui Elon Musk cu Microsoft și OpenAI

Miliardarul se ocupă de OpenAI și Microsoft de când a părăsit consiliul de administrație al producătorului ChatGPT.

El a intentat două procese separate împotriva firmei de IA, invocând o trădare flagrantă a misiunii sale fondatoare după ce aceasta și-a anunțat intenția de a se transforma într-o entitate cu scop lucrativ, sub presiunea imensă a investitorilor, ceea ce ar putea costa finanțarea, interferența din exterior și preluări ostile.

CEO-ul Tesla a intentat un proces împotriva OpenAI, invocând o misiune umanitară falsă pentru a atrage finanțare de la investitori și implicarea în activități de racket.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













