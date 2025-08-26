Elon Musk anunță că va înființa o companie de IA, numită Macrohard, un nume ales special pentru a râde de Microsoft

iLikeIT
26-08-2025 | 17:31
Elon Musk
Getty

Elon Musk își dublează eforturile în domeniul inteligenței artificiale. Pe lângă compania sa xAI, care a achiziționat recent X (fostul Twitter) pentru 33 de miliarde de dolari, miliardarul a anunțat planuri de a construi „o companie de software pur AI”.

autor
Cristian Matei

Această companie s eva numi Macrohard, adică un joc de cuvinte ironic la adresa Microsoft, respectiv ”macro” în loc de ”micro” și ”hard” în loc de ”soft”.

El a făcut anunțul astăzi pe X, solicitând în același timp profesioniștilor din domeniu să se alăture xAI și să contribuie la dezvoltarea companiei.

Este un nume ironic, dar proiectul este foarte real! În principiu, având în vedere că companiile de software precum Microsoft nu produc ele însele hardware fizic, ar trebui să fie posibilă simularea acestora în întregime cu ajutorul AI.”, a transmis Musk.

Citește și
Elon Musk
Elon Musk, ironizat de CEO-ul OpenAI: Nu mă gândesc prea mult la el. Am impresia că doar stă pe X toată ziua

Anunțul a primit reacții mixte pe rețelele de socializare, fiind criticat dur cu meme-uri, precizează Windows Central.

Cu toate acestea, Elon Musk nu are în totalitate dreptate când spune că Microsoft este o companie exclusiv de software. Deși Microsoft este binecunoscută pentru dezvoltarea de software precum Windows și Microsoft 365 Office, care au fost adoptate pe scară largă de utilizatori din întreaga lume de-a lungul anilor, compania s-a implicat și în dezvoltarea de hardware, inclusiv computere, jocuri și hardware mobil (RIP Windows Phone).

Dar nici Musk nu greșește în totalitate. O mare parte din hardware-ul și serviciile companiei au ajuns prematur în ”cimitirul” Microsoft. 

Recent, Satya Nadella, CEO-ul Microsoft, a indicat că compania își schimbă orientarea de la viziunea lui Bill Gates privind „fabrica de software” către trei domenii principale de activitate: inteligența artificială, securitatea și calitatea.

În ultimii ani, Microsoft pare să-și fi dublat eforturile în domeniul IA, mai ales după ce a făcut o investiție de miliarde de dolari în OpenAI. De atunci, gigantul tehnologic a integrat capacități IA de ultimă generație în întreaga sa suită de tehnologii.

În ciuda eforturilor de a îmbunătăți experiența utilizatorilor Copilot pentru Windows, utilizatorii par să fie mai înclinați către ChatGPT de la OpenAI, care se mândrește cu peste 700 de milioane de utilizatori săptămânali. Chiar și companiile par să prefere ChatGPT în detrimentul Copilot, deși ambele instrumente se bazează pe aceeași tehnologie.

Rivalitatea lui Elon Musk cu Microsoft și OpenAI

Miliardarul se ocupă de OpenAI și Microsoft de când a părăsit consiliul de administrație al producătorului ChatGPT.

El a intentat două procese separate împotriva firmei de IA, invocând o trădare flagrantă a misiunii sale fondatoare după ce aceasta și-a anunțat intenția de a se transforma într-o entitate cu scop lucrativ, sub presiunea imensă a investitorilor, ceea ce ar putea costa finanțarea, interferența din exterior și preluări ostile.

CEO-ul Tesla a intentat un proces împotriva OpenAI, invocând o misiune umanitară falsă pentru a atrage finanțare de la investitori și implicarea în activități de racket.

Sursa: Windows Central

Etichete: elon musk, inteligenta,

Dată publicare: 26-08-2025 16:54

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO Imagini rare cu un patron de club din Superligă: ”2.300 de kg de aur!”
VIDEO Imagini rare cu un patron de club din Superligă: ”2.300 de kg de aur!”
Citește și...
Elon Musk atacă în instanță Apple și OpenAI. Procesul vizează o presupusă schemă anticoncurențială
Stiri externe
Elon Musk atacă în instanță Apple și OpenAI. Procesul vizează o presupusă schemă anticoncurențială

Două dintre companiile lui Elon Musk, xAI şi platforma de socializare X, au intentat luni un proces împotriva Apple şi OpenAI, acuzându-le de „schemă anticoncurenţială” pentru a bloca rivalii din domeniul inteligenţei artificiale.

Elon Musk, ironizat de CEO-ul OpenAI: Nu mă gândesc prea mult la el. Am impresia că doar stă pe X toată ziua
Stiri externe
Elon Musk, ironizat de CEO-ul OpenAI: Nu mă gândesc prea mult la el. Am impresia că doar stă pe X toată ziua

CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a respins declaraţiile lui Elon Musk, care a avertizat că parteneriatul dintre OpenAI şi Microsoft ar putea pune în pericol chiar gigantul din Redmond, transmite Reuters.

OpenAI îl dă în judecată pe Elon Musk. „Acţiunile sunt doar tactici de rea-credinţă”
Stiri externe
OpenAI îl dă în judecată pe Elon Musk. „Acţiunile sunt doar tactici de rea-credinţă”

Dezvoltatorul ChatGPT a deschis un proces împotriva celui mai bogat om din lume, pentru a-l opri pe acesta din a obstrucţiona schimbarea structurii companiei.

 

Elon Musk renunță la planurile de a cumpăra OpenAI. Miliardarul acuză creatorul ChatGPT că a renunțat la misiunea sa inițială
Stiri externe
Elon Musk renunță la planurile de a cumpăra OpenAI. Miliardarul acuză creatorul ChatGPT că a renunțat la misiunea sa inițială

Elon Musk a anunţat că va retrage oferta sa de 97,4 miliarde de dolari pentru achiziționarea diviziei nonprofit a OpenAI, dacă organizația decide să renunțe la conversia sa într-o entitate cu scop lucrativ.

Bill Gates îl acuză pe Elon Musk că încearcă să ”destabilizeze politic” ţări europene: ”Este o nebunie”
Stiri externe
Bill Gates îl acuză pe Elon Musk că încearcă să ”destabilizeze politic” ţări europene: ”Este o nebunie”

Bill Gates rupe tăcerea cu privire la Elon Musk într-un interviu acordat Sunday Times și îl acuză pe patronul Tesla, SpaceX şi X de ”agitaţie populistă” şi de faptul că încearcă ”să destabilizeze situaţia politică în unele ţări”.

 

Recomandări
Surse: Președintele Nicușor Dan a discutat cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, care aveau o ședință a coaliției de guvernare
Stiri Politice
Surse: Președintele Nicușor Dan a discutat cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, care aveau o ședință a coaliției de guvernare

Președintele Nicușor Dan a participat, marți, la o discuție cu premierul Ilie Bolojan și liderul PSD Sorin Grindeanu chiar când avea loc o ședință a coaliției de guvernare. 

Ministrul Justiției, despre protestul magistraților: „Cetăţeanul trebuie să fie respectat, Justiţia trebuie să funcţioneze”
Stiri Justitie
Ministrul Justiției, despre protestul magistraților: „Cetăţeanul trebuie să fie respectat, Justiţia trebuie să funcţioneze”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, spune că nu trebuie să se ajungă la un război între puterile statului, după ce judecătorii și procurorii au început să anunțe suspendarea activității din cauza proiectului de reformă în justiție promovat de Guvern.

Răsturnare de situație. Surse: Una dintre cele mai importante prevederi din Pachetul 2 de măsuri a fost scoasă pe furiș
Stiri Politice
Răsturnare de situație. Surse: Una dintre cele mai importante prevederi din Pachetul 2 de măsuri a fost scoasă pe furiș

Prevederea privind interzicerea cumulului pensie-salariu la stat a fost scoasă din Pachetul doi de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului, în urma discuţiilor din coaliţie, afirmă surse politice citate de News.ro.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 26 August 2025

01:31:56

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 26 August 2025

47:43

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 August 2025

01:48:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59