Mesajul lui Vladimir Putin după moartea lui Mihail Gorbaciov, preşedintele sovietic care a dărâmat Cortina de Fier

Ultimul lider al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, a murit la vârsta de 91 de ani, a anunțat marți Spitalul Clinic Central din Moscova.

"Vladimir Putin își exprimă cele mai profunde condoleanțe pentru moartea lui Mihail Gorbaciov. În cursul dimineții, el va trimite o telegramă cu condoleanțe rudelor și prietenilor", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit agenției de presă de stat rusească TASS.

Vladimir Putin, în calitate de președinte rus, s-a întâlnit de mai multe ori cu Gorbaciov. Ultima dată, el l-a primit pe fostul lider sovietic la Novo-Ogaryovo, în martie 2006, la o zi după ce politicianul a împlinit 75 de ani.

Președintele Putin i-a trimis lui Gorbaciov felicitările anuale de ziua de naștere pe 2 martie. În acest an, liderul rus a remarcat în telegrama sa viața bogată și înalta autoritate a fostului șef al URSS și a subliniat contribuția sa la implementarea proiectelor sociale, caritabile și educaționale și la dezvoltarea cooperării umanitare internaționale.

Cu un an mai devreme, când Gorbaciov își sărbătorea cea de-a 90-a aniversare, Putin a subliniat în telegrama sa de felicitare adresată primului și ultimului președinte al URSS că politicianul a fost "considerat ca făcând parte din constelația de oameni străluciți și remarcabili și de oameni de stat preeminenți ai timpului nostru, care au avut un efect major asupra istoriei naționale și globale".

În luna iulie, unul dintre apropiații lui Mihail Gorbaciov, jurnalistul Alexei Venediktov, a afirmat că ultimul lider sovietic este consternat că își vede munca vieții sale „distrusă” de Vladimir Putin în timp ce Rusia se adâncește în autoritarism.

”Pot să vă spun că este supărat. Desigur, înțelege că asta a fost munca lui de-o viață. Libertățile (în Rusia) au fost aduse de Gorbaciov. A uitat toată lumea cine a dat libertate Bisericii Ortodoxe din Rusia? Cine a fost? Mihail Sergheevici Gorbaciov. Libertatea presei, prima lege a presei cine a făcut-o? Mihail Sergheevici Gorbaciov. Proprietate privată? Mihail Sergheevici Gorbaciov”.

În timp ce vorbea, a făcut un semn arătând că totul a fost distrus.

„Deci, ce ar putea să spună Gorbaciov acum?”, a continuat Venediktov.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a adus un omagiu lui Mihail Gorbaciov salutând "un lider demn de încredere şi respectat". Ultimul lider al Uniunii Sovietice "a jucat un rol crucial în încheierea Războiului Rece şi în căderea Cortinei de Fier. El a deschis calea către o Europă liberă. Este o moştenire pe care nu o vom uita. RIP. Mihail Gorbaciov", a scris von der Leyen pe Twitter.

