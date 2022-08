Vladimir Putin apare într-un videoclip, vizibil deranjat, în care se ține strâns de masă | Video

Imaginile îi arată în cadrul unei întâlniri de la Kremlin între președintele rus Putin și Viktor Zolotov, în vârstă de 68 de ani, care este director al Gărzii Naționale Ruse care a pierdut mii de oameni în război.

Nu este prima dată când Putin pare să strângă cu mâna biroul, iar oamenii au observat anterior că ar putea fi modalitatea lui de a-și împiedica mâna să tremure necontrolat, pe fondul suspiciunilor că suferă de boala Parkinson timpurie.

De această data a strâns masa cu mâna dreaptă, dar la un moment dat și cu stânga.

Videoclipul este ciudat, deoarece Zolotov recită în principal atribuțiile de rutină ale gărzii naționale, pe care Putin le cunoaște bine de când a înființat forța militară și este comandantul șef al acesteia.

Apoi susține că ucrainenii invadați salută forțele ruse, în ciuda estimărilor care sugerează că 75.000 de soldați ruși au fost uciși sau mutilați.

„Vreau să subliniez în mod special că simțim sprijin din partea locuitorilor teritoriilor eliberate”, a spus Zolotov, sfidând rezistența ucraineană de pe frontul din Ucraina .

Se crede că Putin are încredere în Zolotov, spre deosebire de ministrul apărării Serghei Șoigu, în care se pare că și-a pierdut încrederea.

Rosgvardia head Viktor "My grandchildren are studying in England, so what?" Zolotov rambles incoherently telling Putin about full support of the population in "liberated" territories. pic.twitter.com/DUVVmbs27k